Wojna w Ukrainie. Premier Izraela spotkał się z Władimirem Putinem. Rozmawiali trzy godziny

Jak informuje agencja Reutera, Naftali Bennett dotąd nie dołączył do innych zagranicznych przywódców i nie potępił rosyjskiej ofensywy. Podkreślił przy tym silne związki Izraela z Moskwą, jak i z Kijowem.

Premier Izraela spotkał się z Władimirem Putinem

Ukraina wcześniej zwróciła się do Bennetta o mediację. W oświadczeniu kancelarii premiera Bennetta czytamy, że rozmowa na Kremlu trwała trzy godziny. Podkreślono, że Naftali Bennett jest religijnym Żydem, który nie prowadzi oficjalnej działalności w sobotę, czyli w żydowski szabat - z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności.

Spotkanie z premierem Izraela była drugim spotkaniem Władimira Putina z zagranicznym przywódcą od 24 lutego, ale pierwszym poświęconym wojnie na Ukrainie. W dniu rozpoczęcia inwazji Putin przyjął na Kremlu premiera Pakistanu Imrana Khana. Wizyta była jednak od dawna planowana.

Wołodymyr Zełenski do społeczności żydowskiej: Z milczenia rodzi się nazizm

"Nie można dziś pozostawać neutralnym" - podkreślił Wołodymyr Zełenski, zwracając się do krajów, które nie przyłączyły się do antyrosyjskiej koalicji. Prezydent Ukrainy zaapelował do społeczności żydowskiej, zwrócił uwagę na to, że Rosja bombarduje obiekty istotne dla historii tego narodu. Przypomniał, że Rosja pierwszego dnia wojny brutalnie zbombardowała Humań - miejsce pielgrzymek setek tysięcy religijnych żydów z całego świata, a 1 marca ostrzelała okolice kompleksu memorialnego w kijowskim Babim Jarze, gdzie Niemcy podczas wojny zamordowali 100 tysięcy Żydów. Jak podkreślił, zwraca się do wszystkich Żydów, bo obecnie bardzo ważne jest, aby miliony Żydów na całym świecie, nie milczały, bo "z milczenia rodzi się nazizm". "Dlatego krzyczcie o zabójstwach cywilów, o zabójstwach Ukraińców" - apelował ukraiński prezydent.

