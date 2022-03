W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińskie miasta protestują przeciwko rosyjskiej okupacji

Ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu, która nawet w czasach pokojowych nie należała do najbezpieczniejszych, zwiększył obawy Zachodu przed konfliktem jądrowym - pisze Berthold Kohler we "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zwracając uwagę, że Europejczycy dobrze pamiętają katastrofę w Czarnobylu.

Chory umysł. Będzie walczyć aż do "zwycięstwa"

Czy Putin mógłby - nakazując świadome ostrzelanie elektrowni atomowej - doprowadzić do "Super-Czarnobyla"? - zastanawia się autor. Przypomina także, że armia rosyjska ma inny stosunek do atomu niż społeczeństwa zachodnie. Rosyjska doktryna wojskowa przewiduje użycie taktycznej broni atomowej w przypadku powstrzymania natarcia. Rosyjscy żołnierze ćwiczą walkę na skażonych obszarach. "Chory umysł mógłby nawet dojść do wniosku, że UE nie będzie chciała przyjąć kraju skażonego atomem" - pisze Kohler.

Putin obawiał się dotychczas takiej eskalacji konfliktu - podkreśla komentator. Jednak presja osiągnięcia sukcesu może skłonić go do "pokazania, co potrafi". Zachód stoi przed trudnym zadaniem - "musi unaocznić samotnemu niedźwiedziowi w jego jaskini, że nie tylko on ma pazury, nie pogłębiając jego manii prześladowczej".

- Nie udało się to ani Macronowi, ani Scholzowi. Putin chce walczyć aż do osiągnięcia tego, co uważa za zwycięstwo. Wszystkimi środkami - konkluduje Kohler w "FAZ".

Wielka głupota

"Wojna Putina przeciwko Ukrainie jest z pewnością pogwałceniem prawa międzynarodowego, popełnionym z premedytacją za pomocą środków militarnych czynem kryminalnym. Ale ta wojna jest przede wszystkim wielką głupotą" - pisze Hubert Wetzel.

Putin nie uzyska w tej wojnie niczego, co rzekomo chciał osiągnąć lub co jest w interesie jego kraju, lub też jego kleptokratycznego systemu. NATO jest znów silne, zjednoczone i ma nowego starego wroga - Rosję. Pacyfistyczne, prorosyjskie, budujące gazociągi, stale gotowe do dialogu Niemcy inwestują 100 mld euro w swoją obronę.

- Rosja nie stanie się dzięki tej wojnie ani większa, ani bogatsza, ani też potężniejsza, lecz przeciwnie - biedniejsza, bardziej tragiczna, bardziej izolowana i słabsza. I po co to wszystko? Po nic - pisze komentator. Jego zdaniem plan Putina odtworzenia siłą dawnego imperium carów lub Związku Sowieckiego jest tak iluzoryczny, jak próba zreperowania rozbitego jajka. - Zapłaci za to całe pokolenie Rosjan. Trudno wyobrazić sobie głupszą decyzję od interwencji w Ukrainie - podsumowuje.

Kim Dzong Putin

Jeżeli Putin zignoruje możliwość podjęcia negocjacji i wyjścia z twarzą z tego konfliktu, skończy wówczas jak "parias wspólnoty międzynarodowej, w politycznej izolacji jak Kim Dzong Un w Korei Północnej, władca kraju pogrążonego w biedzie, ze zniszczoną Ukrainą jak kulą u nogi, ekonomicznie uzależniony od Chińczyków, militarnie zepchnięty na margines przez wzmocniony zachodni blok" - pisze Clemens Hoeges.

Celem Zachodu musi być pokazanie tego scenariusza Putinowi, Rosjanom i klice władzy na Kremlu, w nadziei, że Putin zrozumie, co jest grane, lub że inni odsuną go od władzy.

NATO musi zacząć działać. Teraz!

NATO jako sojusz wolności musi powstrzymać mordercze działania prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze Mathias Doepfner, prezes koncernu Axel Springer.

Jeśli Putin zdobędzie Kijów, ponieważ Zachód, a więc przede wszystkim członkowie NATO, nie zdobyli się na militarny opór, Zachód zostanie osłabiony. Jeśli Zachód zostanie osłabiony, Chińczycy zaanektują Tajwan, a jeśli Tajwan zostanie przejęty, będzie to polityczny koniec Zachodu - tłumaczy komentator.

Dlatego członkowie NATO muszą działać teraz. Muszą teraz skierować swoje oddziały i broń tam, gdzie nasze wartości i nasza przyszłość jest broniona. Jeśli to konieczne, nawet bez NATO.

Formalne debaty o artykuł 5, który definiuje przypadek obrony (sojuszników), zamazuje tylko problem. Francja, Niemcy i Ameryka muszą jako sojusz wolności zakończyć mordercze działania Putina - w Kijowie za pomocą swojego wojska i broni i w Moskwie za pomocą najnowocześniejszej wojny cybernetycznej.

To straszny dylemat. Jeśli nie uda się szybko tego dokonać, grozi eskalacja w kierunku III wojny światowej. Jednak jeśli nie podejmiemy tej próby, będzie to oznaczało kapitulację. Wolność stanie się pustym frazesem, a sojusz transatlantycki zostanie zmarginalizowany. Demokracja stanie się modelem wycofywanym z produkcji - ostrzega Doepfner na łamach "Bilda".

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.