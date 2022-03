Ogromny rosyjski konwój utknął na północ od Kijowa. "Wytchnienie może być chwilowe"

Więcej ważnych tematów znajdziecie na Gazeta.pl

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, powołując się na dane wywiadowcze, że rosyjski konwój wojskowy w ciągu ostatnich dni poczynił niewielkie postępy. Składa się on z setek pojazdów opancerzonych, czołgów, cystern z paliwem, bojowych wozów piechoty oraz artylerii samobieżnej.

The Economist: To chwilowe wytchnienie

Czy kolumna pojazdów jest dużym zagrożeniem? Ocenili to eksperci jednego z najważniejszych tygodników ekonomicznych świata. - Rosyjski konwój wojskowy, zmierzający w kierunku stolicy Ukrainy, "utknął w miejscu". Obrazuje to dotychczasowe podejście Rosji do wojny - donosi "The Economist".

Zdaniem dziennikarzy najważniejsze przyczyny tej sytuacji to nieudolna logistyka Rosjan oraz zaciekły opór Ukraińców. - Jednak prawdopodobnie jest to tylko chwilowe wytchnienie - czytamy w analizie.

Rosyjski konwój rozciąga się prawdopodobnie od Prybirska, miasta w pobliżu Czarnobyla, co najmniej do lotniska Kijów-Hostomel imienia Antonowa. Jednak jego obecna lokalizacja jest trudna do ustalenia ze względu na warunki pogodowe.

"Konwój przedstawia bardzo duże zagrożenie wobec Kijowa"

Zdjęcia rosyjskiego konwoju obiegły kilka dni temu media na całym świecie. O ich analizę poprosiliśmy pułkownika rezerwy dr. Piotra Łukasiewicza, byłego ambasadora polski w Afganistanie. Zdaniem eksperta widzimy obraz rosyjskiej armii, która porusza się wyłącznie drogami i zrezygnowała z przerzucania sił drogą lotniczą. Łukasiewicz podkreśla, że "konwój przedstawia bardzo duże zagrożenie wobec Kijowa". Zapraszamy do obejrzenia rozmowy:

To, czy konwój ciężkiego sprzętu może być groźny dla ukraińskich wojsk oceniał Maciej Kucharczyk. "Nie trzeba wiedzy specjalistycznej, żeby się domyślić, czym to skutkuje - ogromnymi problemami z przepustowością, czyli, mówiąc wprost, korkami. I to właśnie widać na większości tych zdjęć. Nie oznacza przy tym, że ten ogromny wąż z pojazdów to coś nieistotnego. Sam fakt, że Rosjanie starają się zaopatrzyć jednostki naciskające na Kijów i je wzmocnić posiłkami, to sprawa istotna" - pisał.

