Putin o sankcjach: Są podobne do wypowiedzenia wojny. Dzięki Bogu jeszcze do tego nie doszło

Władimir Putin spotkał się w sobotę z członkiniami załóg samolotów rosyjskich linii lotniczych. Polityk był pytany o cele wojny w Ukrainie, a także o możliwość wprowadzenie stanu wojennego w Rosji.

- Bardzo wiele z tego, co się dzieje, z tego, co teraz widzimy i przed czym stoimy, jest z pewnością sposobem na walkę z Rosją, nawiasem mówiąc, te sankcje, które są wprowadzane, są podobne do wypowiedzenia wojny - stwierdził Władimir Putin, cytowany przez agencję Interfax.

- Dzięki Bogu, jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że nasi tak zwani partnerzy nadal rozumieją, z czym to się wiąże i czym to dla wszystkich grozi - dodał.

Putin o strefie zakazu lotów: To byłby udział w konflikcie zbrojnym

Polityk odniósł się także do apeli m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który domagał się, by NATO ustanowiło nad jego krajem strefę zakazu lotów. Chodziło o to, by uniemożliwić Rosjanom bombardowanie ukraińskich miast z powietrza.

NATO nie chce się na to zgodzić, bo w praktyce mogłoby to oznaczać np., że państwa sojusznicze musiałyby strzelać do rosyjskich maszyn naruszających ukraińską przestrzeń powietrzną. A NATO, jak podkreślał wielokrotnie sekretarz generalny Jens Stoltenberg, nie chce rozprzestrzenienia wojny na inne kraje.

- Słyszymy, że konieczne jest utworzenie strefy zakazu lotów nad terytorium Ukrainy. Nie można tego zrobić na terytorium samej Ukrainy, jest to możliwe tylko z terytorium niektórych sąsiednich państw. Ale każdy ruch w tym kierunku będzie przez nas traktowany jako udział w konflikcie zbrojnym tego kraju, na którego terytorium powstaną zagrożenia dla naszych żołnierzy - powiedział Władimir Putin.

