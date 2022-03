Zobacz wideo Ukraińcy pokazują zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca

"Podczas zatrzymania Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zastrzeliła członka ukraińskiej delegacji negocjacyjnej w Homlu, Denisa Kirejewa. Był podejrzany o zdradę" - przekazała "Ukraińska Prawda". Informatorzy serwisu podają, że Służba Bezpieczeństwa miała posiadać wystarczające dowody na temat zdrady Kirejewa.

Wojna w Ukrainie. Media: SBU zastrzeliła członka ukraińskiej delegacji negocjacyjnej

"Według rozmówców z kręgów politycznych Służba Bezpieczeństwa miała jasne dane na temat zdrady Kirejewa, w tym rozmowy telefoniczne" - czytamy na stronie dziennika. Kolejna tura rozmów negocjacyjnych między Ukrainą a Rosją ma odbyć się w sobotę lub w niedzielę.

Artykuł będzie aktualizowany.

Rosjanie złamali zawieszenie ognia w Mariupolu. Ewakuacja wstrzymana

W Mariupolu Rosjanie złamali zawieszenie broni. Tym samym uniemożliwili tworzenie korytarza humanitarnego. Korytarz miał umożliwić m.in. wywiezienie z miasta osób rannych.

Rosja naruszyła ustalenia dotyczące korytarza humanitarnego w Mariupolu. Poinformowały o tym władze miasta. Jak czytamy - strona rosyjska nie dotrzymuje zawieszenia broni i kontynuuje ostrzały samego Mariupola i jego okolic. W związku z tym rada miasta zawiesza organizację korytarza humanitarnego. Mieszkańcy miasta proszeni są o powrót do miejsc ukrycia.

Wstrzymanie organizacji korytarza humanitarnego w Mariupolu i w Wołnowasze potwierdził szef ukraińskiej cywilno-wojskowej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Jak napisał - na trasie planowanych korytarzy humanitarnych trwają działania wojenne.

Wcześniej ukraińskie władze informowały, że Rosjanie zobowiązali się do umożliwienia utworzenia korytarzy humanitarnych Mariupolu i Wołnowasze. To miasta od kilku dni oblężone i ostrzeliwane przez wojsko rosyjskie. Korytarze humanitarne miały umożliwić m.in. ewakuację rannych cywili i przywiezienie do miast lekarstw i produktów żywnościowych.

