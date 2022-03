- To koszmar, to prawdziwa porażka. 18-, 20-latkowie, żołnierze, którzy nie wiedzą, po co walczą i giną. Po co i dlaczego muszą być na cudzej ziemi. Rosja na pewno mogłaby dać im coś innego niż śmierć - powiedział prezydent Ukrainy w sobotniej odezwie do obywateli. Zełenski wyraził także "bezgraniczną wdzięczność" Andrzejowi Dudzie. - Nie mamy de facto granicy z Polską, z przyjacielską bratnią Polską, bo razem stoimy po stronie dobra - podkreślił.

