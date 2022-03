Zobacz wideo Płk dr Łukasiewicz: W opinii publicznej Putin już jest zbrodniarzem wojennym. Ma krew na rękach

Rosjanie, od początku swojej inwazji na Ukrainę, zabili co najmniej 32 dzieci. Takie dane przekazała pełnomocnik prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. Ukraińscy lekarze donoszą o kolejnych ofiarach wśród dzieci, w wyniku rosyjskich bombardowań i ostrzałów.

Ukraina. Co najmniej 32 dzieci zginęło w wyniku ataku Rosji

O ofiarach wśród dzieci poinformowała Daria Herasymczuk - pełnomocniczka ukraińskiego prezydenta do spraw praw dziecka. Jak zaznaczyła, według stanu na rano 5 marca, w wyniku działań zbrojnych rosyjskich okupantów zginęło co najmniej 32 dzieci, a 70 zostało rannych. - To są 32 przerwane życia niewinnych dzieci. To są pęknięte serca ich rodziców - podkreśliła.

Wojna w Ukrainie. Lekarz: W ciągu doby mieliśmy trzy prośby o ewakuację ciężko rannych dzieci

Tragiczną sytuację potwierdzają lekarze. Lekarz dyżurny z kijowskiego dziecięcego szpitala Ochmadyt Andrij Wysocki poinformował, że w nocy przywieziono do szpitala troje rannych dzieci z ostrzału podkijowskiego Irpinia. Kolejnych rannych dzieci nie można było ewakuować spod ostrzałów

- W ciągu doby mieliśmy trzy prośby o ewakuację ciężko rannych dzieci. Dwoje z nich nie przeżyło, bo nie było fizycznej możliwości przywiezienia ich do szpitala - relacjonował lekarz na antenie państwowej telewizji Rada.

W nocy na kijowski szpital dziecięcy "Ochmtadyt" spadły fragmenty rosyjskich pocisków. Dyrekcja szpitala zdecydowała o ewakuacji na zachód kraju oddziałów z przewlekle chorymi dziećmi, w tym oddziału onkologicznego.

