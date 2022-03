Wojna w Ukrainie zbiera kolejne ofiary. "Wykorzystują kobiety i dzieci jako ludzkie tarcze"

Z każdym dniem wojny w Ukrainie rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród żołnierzy i ludności cywilnej. Choć rosyjskie władze zaprzeczają, jakoby ich żołnierze mieli zagrażać obywatelom Ukrainy, realia są zupełnie inne. Kilka dni temu Brytyjczycy przejęli amatorskie nagrania, z których wynika, że część oddziałów chce się wycofać, a żołnierze nie godzą się na bombardowanie obiektów i strzelanie do cywilów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kijowski szpital dziecięcy został zmuszony do przeniesienia się do bunkra

Wojna w Ukrainie. Kolejne ofiary ataku wojsk rosyjskich

W sobotę natomiast lokalne media poinformowały o kolejnych zabitych. Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy przekazuje za to druzgocące informacje o działaniach okupanta. "The Kyiv Independent" poinformował w sobotni (5 marca) poranek, że rosyjskie siły otworzyły ogień do samochodu z cywilami. Zginęły dwie osoby, wśród nich 17-letnia dziewczyna. Do tragicznych wydarzeń doszło w Buczy, małej miejscowości położonej niedaleko Kijowa. "Prokuratura w obwodzie kijowskim wszczęła postępowanie karne" - czytamy na łamach dziennika.

Informacje lokalnych mediów pokrywają się z druzgocącymi doniesieniami sił zbrojnych Ukrainy. "Wobec nieustannego oporu i świadomości bezprawności swoich działań, okupanci nadal ostrzeliwują ludność cywilną, przeprowadzają ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę krytyczną i budynki mieszkalne, szpitale, przedszkola, wykorzystują kobiety, dzieci i osoby starsze jako ludzkie tarcze" - czytamy na Facebooku.

Więcej informacji o inwazji Rosji na Ukrainę znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jedynym uspokojeniem w obecnej sytuacji jest fakt, że "żołnierze i oficerowie armii okupacyjnej wciąż się poddają, uciekają, pozostawiając na ukraińskiej ziemi broń i sprzęt". Siły zbrojne Ukrainy piszą, że to wynik działań nie tylko zmilitaryzowanych oddziałów wojskowych, ale także ludności cywilnej, która przykłada się do walki z najeźdźcą.

Wojna w Ukrainie. Rasputica może spowolnić rosyjskie wojska?

"Siły Zbrojne Ukrainy nadal utrzymują pewne granice na wszystkich kierunkach, a w niektórych miejscach kontratakują i zmuszają przeciwnika do wycofania się ze stratami, zakłócają łączność na tyłach i zadają bolesne ciosy" - podkreślono w 10. dniu wojny z Rosją. Władze ukraińskie zwracają także uwagę, aby nie wierzyć w doniesienia rosyjskich mediów, które nie ustają w próbach stworzenia obrazu wyzwoleńczego "blitzkriegu". Ich zdaniem to forma ukrycia informacji o stratach w ludziach i sprzęcie.

Według publikacji, przed nalotami ostrzegano wiele innych miast w tym Mykołów, Lwów, Żytomierz, Iwano-Frankowsk i Czernihów.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc