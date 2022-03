Wojna w Ukrainie. Rasputica może spowolnić rosyjskie wojska? Nadchodzi czas roztopów

Zobacz wideo Dworzec w Kijowie. Wzruszające pożegnania osób uciekających przed wojną

W przeszłości widzieliśmy już obrazki rosyjskich czołgów, które ugrzęzły w błocie. Żołnierze od wielu tygodni żyją na poligonach lub wprost na stepie. Objazdy wzdłuż ukraińskiej granicy nie odbywają się po utwardzonej drodze, co w tym okresie zwiększa ryzyko powstania problemu. Tak też się stało w rejonie Rostowa. Na południu temperatura sięga okolicy zera stopni, w dzień wynik jest jeszcze wyższy. Ziemia nie jest więc dobrze zmarznięta, a czym to skutkuje, widać na umieszczonych w tekście nagraniach.

Wojna w Ukrainie. Mariupol został całkowicie zablokowany przez Rosję

Wojna w Ukrainie. Wojska rosyjskie zatrzymane przez błoto?

W przyszłości może być jeszcze gorzej. Wyróżnia się bowiem dwa rodzaje Rasputicy: jesienną i wiosenną. Pierwsza charakteryzuje się intensywnymi opadami deszczu. Druga jest znacznie intensywniejsza. Do opadów deszczu dochodzą roztopy, wywołane dodatnią temperaturą. Obie zmiękczają ziemię w Rosji, Białorusi i Ukrainie, sprawiając, że drogi w tych krajach stają się trudne do pokonania lub całkowicie nieprzejezdne.

Jesienna odmiana Rasputicy zaczyna się w październiku i kończy pod koniec listopada. Wtedy jest dużo łatwiej, bo woda zamarza przez spadki temperatury. Po utwardzonej, zamarzniętej ziemi łatwiej też się przemieszczać. Wiosna może więc stać się wsparciem dla zaatakowanej Ukrainy. Nieprzygotowane wojska rosyjskie próbujące dostać się do kolejnych miast może powstrzymać grzęzawisko. A to wydarzyło się już w przeszłości podczas "ćwiczeń".

Błoto to odwieczny rywal wojska, a problemy Rosji już się zaczęły. Według "Polityki" słynna Rasputica zatrzymała już długą na 63 kilometry kolumnę pojazdów pod Kijowem. Media piszą, że była to jedyna dobra droga, którą można było przejechać, jednak to niewiele pomogło. "Stoi teraz w dwóch rzędach, część jest na poboczu, część na jezdni, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd kolumnom zaopatrzenia. Jedyny zostawiony pas nie pozwala na ruch w dwóch kierunkach, a cysterny z paliwem po dotarciu do czoła kolumny i zatankowaniu pojazdów muszą przecież dostać się z powrotem do składów logistycznych" - czytamy w artykule.

Rosja zatrzymana przez błoto. Jak Rasputica wpłynie na przebieg wojny z Ukrainą?

Czy to oznacza, że Rosja podda się w obliczu nowych wydarzeń? W pogodzie nie należy upatrywać sztywnego końca wojny czy odwiedzenia Rosji od pomysłu ataku na stolicę Ukrainy. Legenda o roztopach uniemożliwiających działania zbrojne, to głównie opowieści snute przez oddziały, które przegrały walkę z żywiołem. Dotyczy to głównie wojsk Napoleona w 1812 roku i Hitlera w latach 1941-42. W obu przypadkach błoto poważnie utrudniło marsz naprzód, ale nie było głównym powodem porażek.

Dzisiaj sieć utwardzonych dróg w Rosji i w Ukrainie jest znacznie gęstsza niż 80 lat temu. Większe znaczenie będzie miało to, że nie da się dziesiątek tysięcy żołnierzy i dziesiątek tysięcy pojazdów trzymać bez końca w prowizorycznych obozowiskach na stepie. Ludzie i maszyny mają swoją wytrzymałość.