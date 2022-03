Wadym Bojczenko poinformował w sobotę 5 marca rano, że Mariupol jest "okrążony i bezlitośnie atakowany" przez rosyjskie wojsko. - Naszym priorytetem jest zawieszenie broni. Tylko tak da się wprowadzić korytarze humanitarne - dodał burmistrz miasta w rozmowie z agencją AFP.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie uniemożliwili wjazd konwoju humanitarnego do miasta

Jak zaznacza mer, tylko dzięki zawieszeniu broni da się "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta". Bojczenko jeszcze w piątek apelował, by Mariupol znalazł się na liście miast objętych korytarzami. Następnie przekazał, że rosyjskie wojska uniemożliwiają wjazd organizacjom pomocowym, prowadząc nieustanne ataki na budynki cywilne.

4 marca przedstawiciel MSW Ukrainy Wadym Denysenko stwierdził, że sytuacja w stale ostrzeliwanym Mariupol jest najgorsza. - Sytuacja tam jest dość krytyczna, jeśli wziąć pod uwagę, że przez ostatnich pięć dni miasto bez przerwy jest ostrzeliwane z Gradów - powiedział w telewizji Ukraina24. Ponadto od kilku dni w mieście nie ma prądu, wody i ogrzewania. Nie ma także łączności z mieszkańcami. Władze nie mogą oszacować też liczby zabitych i rannych, ponieważ ciągłe ataki z powietrza niejednokrotnie uniemożliwiają prowadzenie akcji ratunkowych.

- Wierzymy, modlimy się za naszych dzielnych Ukraińców. Natomiast z punktu widzenia humanitarnego jest fatalnie. Mógłbym to nazwać po prostu ludobójstwem. Mieliśmy 40 godzin ciągłego ostrzału, bombardowania wszelką możliwą bronią, jaką ma Putin. Samoloty, rakiety, systemy wielowyrzutniowe - wszystko, co ma. Jest to absolutne zniszczenie miasta. Cała infrastruktura cywilna - szkoły, przedszkola, szpitale, drogi. Putin nie ma zamiaru się zatrzymać, więc to jest naprawdę ludobójstwo - mówił w TVN24 wiceburmistrz miasta Siergiej Orłow.

Mariupol, który jest położony nad Morzem Azowskim, jest istotny dla rosyjskiego wojska, ponieważ dzięki zdobyciu miasta nastąpi połączenie z oddziałami idącymi z odebranego w 2014 roku Krymu oraz tymi z Donbasu.

