Rzecznik prezydenta Ukrainy Siergiej Nikiforow pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać podwórze prezydenckiej rezydencji i fragment pocisku. Posiadłość ta znajduje się w dzielnicy Koncza-Zaspa na obrzeżach Kijowa, gdzie od początku wojny trwają ataki rakietowe na miasto.

REKLAMA

Zobacz wideo Dworzec w Kijowie. Wzruszające pożegnania osób uciekających przed wojną

Wojna w Ukrainie. Fragment rosyjskiej rakiety spadł niedaleko rezydencji prezydenckiej

Rzecznik prezydenta przekazał też, jak na informację o fragmencie pocisku zareagował sam Wołodymyr Zełenski. "Obok" - miał powiedzieć prezydent, drwiąc w ten sposób z braku celności rosyjskiego ataku.

4 marca prezydent Ukrainy wygłosił też przemówienie do mieszkańców Europy. Na początku Wołodymyr Zełenski uczcił minutą ciszy ukraińskich żołnierzy i cywilów, którzy polegli podczas trwającej od 24 lutego wojny z Rosją. - Ludzie Europy, nie milczcie, wyjdźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę. Bo jeśli Ukraina nie przetrwa, nie przetrwa cała Europa. Jeśli Ukraina upadnie, upadnie cała Europa - powiedział Zełenski.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosyjski konwój stoi pod Kijowem. Ukraińcy zatrzymali wojska Putina

"The Times" poinformował w piątek 4 marca o co najmniej trzech próbach zamachu na życie Wołodymyra Zełenskiego. Do śmierci prezydenta Ukrainy miały doprowadzić dwie grupy - najemnicy z Kremla wspierani przez tzw. grupę Wagnera oraz siły specjalne z Czeczenii. Wagnerowcy ponieśli porażkę, co według informatora z grupy najemników było "wręcz dziwne". Jak się okazło, ataki udało się udaremnić dzięki ostrzeżeniom ze strony rosyjskich agentów, którzy są przeciwni inwazji na Ukrainę.

***********

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.