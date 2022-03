Pomoc Ukrainie. Uchodźcy dostaną numery PESEL. Trwają już prace nad nowymi przepisami

Od początku inwazji armii rosyjskiej na Ukrainę, Polska jest zaangażowana w pomoc uchodźcom. Jak podaje Straż Graniczna, do naszego kraju trafiło już około 700 tys. osób z Ukrainy. Tylko wczoraj granicę przekroczyło niemal 100 tys. uchodźców.

REKLAMA

Zobacz wideo Dworzec w Kijowie. Wzruszające pożegnania osób uciekających przed wojną

Trwają prace nad nowymi przepisami, dzięki którym państwo będzie miało informacje dotyczące realnej migracji do Polski. Proponuje się specjalny, czasowy program obejmujący uchodźców z Ukrainy i włączenie ich do życia publicznego. - Przygotowujemy zmiany przepisów, które pozwolą na długofalowe wsparcie obywateli Ukrainy - poinformowała Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na konferencji zorganizowanej wspólnie z ZUS.

Wojna w Ukrainie. Uchodźcy dostaną w Polsce PESEL

W specustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom znajdzie się m.in. rozwiązanie ułatwiające pozyskiwanie numerów PESEL. - Przyjmujemy założenie, że uchodźcy z Ukrainy, przynajmniej w pierwszej fazie pobytu, będą chcieli korzystać z różnego rodzaju świadczeń pomocowych. Raz, że ZUS operuje numerami PESEL, a dwa - dzięki szybkiemu nadawaniu PESEL poznamy realną skalę migracji ukraińskiej do Polski - powiedział portalowi WP.pl jeden z urzędników pracujących nad przepisami.

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, na antenie Radia ZET podkreślił, że nadanie numerów PESEL Ukraińcom to nie jest wielki problem, a bardzo by to w Polsce pomogło.

- Brak numeru utrudnia wiele procedur, zarówno związanych z prawem gospodarczym, prawem zabezpieczenia społecznego przez pomoc socjalną aż do kwestii bankowych, ubezpieczeniowych, a nawet medycznych. Dlatego sądzę, że pozwoli to znacznie uporządkować i przyśpieszyć procedury pobytowe lub inne, które uchodźcy będą musieli przejść - argumentuje z kolei prawnik Iwo Klisz, właściciel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i wspólnicy z Wrocławia.

Wojna w Ukrainie. "Oddamy rosyjskich jeńców, jeśli matki odbiorą ich w Kijowie"

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.