Wołodymyr Zełenski: Wychodźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę. Pragniemy tego

Wołodymyr Zełenski piątkowe wystąpienie zaczął od trzech minut ciszy. Pierwszą oddał hołd żołnierzom, funkcjonariuszom służb specjalnych, policjantom, zwiadowcom i mundurowym poległym w walce. Drugą poświęcił zabitym cywilom. Trzecia miała zwrócić uwagę Zachodu na sytuację Ukrainy. - Narody Europy, nie milczcie! - nawoływał.

Zobacz wideo Podczas ostrzału Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Zełenski apelował do Europejczyków. "Nie pozwólcie na śmierć Europy"

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Serce Ukrainy jest naszą motywacją

Po trzech symbolicznych minutach ciszy Zełenski zaapelował o wsparcie ze strony Zachodu. Podkreślał, że odpierający ataki wojsk Putina Ukraińcy potrzebują gestów solidarności.

Zełenski: Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy

Wychodźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę. Pragniemy tego. Wspierajcie naszą wolność, bo to będzie wygrana nie tylko z rosyjskimi wojskami, ale zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem, zwycięstwo wolności nad tym, co się dzieje w naszym kraju - nawoływał Wołodymyr Zełenski.

We wzruszających słowach mówił też o tym, co daje mu siły do stawiania oporu Rosji.

Lekarze, dzieci, które ratują nas uśmiechem i łzami. Serce Ukrainy jest naszą motywacją. Chronimy nasze domy, nasz kraj przed wojną, agresją ze strony Rosji.

Przywódca Ukraińców wierzy w zwycięstwo nad siłami Władimira Putina.

Znam nasz naród. Gdy zwyciężymy, będzie to wielkie zwycięstwo demokracji i wolności. Wówczas minuty ciszy będą zamienione na lata rozbudowy. Europo, bądź tak bohaterska, jak naród Ukrainy – stwierdził Zełenski.

Rosyjski Pancyr-S1 w rękach Ukraińców. "Trofea naszej piechoty zatrzymają Rosję"

ONZ podaje, że od momentu ataku Rosji na Ukrainę zginęło już 331 cywili. Władze Ukrainy podają, że według ich informacji życie straciło już ponad 2 tys. zwykłych obywateli.

