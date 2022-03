Zaporoska elektrownia atomowa jest w rękach czeczeńskich bojowników. "Zabili kilku pracowników"

O sytuacji w elektrowni poinformował Dawid Arachamija - jeden z członków ukraińskiej delegacji na rozmowach pokojowych z Rosją. Jak zaznaczył, działania sił, które kontrolują elektrownię, mogą być nieprzewidywalne.

REKLAMA

Jak mówił, są to tak zwani kadyrowcy - paramilitarna organizacja, a właściwie prywatna armia Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej. Grupa jest oskarżana o porwania, tortury i morderstwa.

Arachamija poinformował, że Czeczeni zabili kilku pracowników elektrowni odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jak dodał, Ukraina nie może tam gwarantować bezpieczeństwa.

Dawid Arachamija zaznaczył, że front walk zbliża się do innej elektrowni - Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej, położonej 80 kilometrów na zachód od Mikołajewa. Poinformował też, że strona ukraińska proponowała Rosjanom, aby wokół wszystkich elektrowni utworzyć 30-kilometrową strefę bez działań bojowych.

Prezydent Ukrainy podczas rozmowy z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem poruszył m.in. temat ataków na elektrownie. "Naszym wspólnym zadaniem jest zabezpieczenie elektrowni atomowej [w Enerhodarze], strategicznych obiektów produkcyjnych i infrastruktury" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Agencja Energii Atomowej: Nie ma zagrożenia

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska prowadziły ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w południowo-wschodniej Ukrainie. Ostatecznie Rosjanie zajęli obiekt.

- Żaden reaktor nie został uszkodzony, nie ma zagrożenia. Ukraiński personel zarządza działalnością elektrowni. W Zaporożu i w Czarnobylu mamy kontrolę nad elektrowniami, które są w rękach sił rosyjskich - poinformował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Marian Grossi. Jak dodał, Agencja chce wysłać swoich przedstawicieli do Czarnobyla, by mogli skontrolować sytuację na miejscu.

- Chcemy przedstawić gotowość Międzynarodowej Agencji do ruszenia w teren. Sytuacja jest bardzo trudna, to, co się stało dzisiaj, jest tego dowodem. Od kilku dni powtarzam, że jestem bardzo tym zaniepokojony. Teraz widzimy, że z powodu uderzenia rosyjskiej rakiety sytuacja mogła zakończyć się dramatycznie [choć ostatecznie zagrożenia nie ma - red.]. Nie możemy czekać, aż znów coś takiego się wydarzy - powiedział Grossi.

Dodał jednak, że nie zaryzykuje życia pracowników, wysyłając ich do Czarnobyla, dopóki sam nie pojedzie na miejsce. Poinformował również, że trwają już w tej sprawie konsultacje z Rosją i Ukrainą. Podkreślił raz jeszcze, że choć wojna w okolicach elektrowni atomowej jest niepokojąca, to na ten moment sytuacja jest bezpieczna i nie ma nic, co by stanowiło zagrożenie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w poniższym artykule.

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.