Wojna w Ukrainie. "Oddamy rosyjskich jeńców, jeśli matki odbiorą ich w Kijowie"

Armia Władimira Putina ponosi znaczne straty w ludziach. Ciała żołnierzy są przewożone do Białorusi, gdzie - jak informują media - w mieście Mozyrz powoli brakuje na nie miejsca. Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko opublikował w piątek listę wziętych do niewoli Rosjan, którzy "zostali zwabieni podstępem na terytorium pokojowej Ukrainy".

Heraszczenko poinformował także, że pojmani żołnierze wrócą do matek, jeśli odbiorą one synów z Kijowa. "Po piekle, które przeszli, gdy najechali naszą ziemię, wiemy na pewno, że żaden z nich już nie podniesie więcej ręki na Ukrainę" - napisał.

"My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina, nie walczymy z matkami"

Co należy zrobić, aby uwolnić syna z niewoli bądź dowiedzieć się, co się z nim dzieje? Należy zadzwonić pod wskazane numery telefonów, napisać mail, albo wejść w Telegramie na podany kanał - podaje doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

"Następnie, jeśli otrzymałyście potwierdzenie, że Wasz syn jest w naszej niewoli, matki rosyjskich żołnierzy muszą dostać się do Kijowa. Po inwazji faszystowskiej armii Putina i zamknięciu przestrzeni powietrznej można to zrobić tylko w jeden sposób: należy dojechać do Kaliningradu lub Mińska. Stamtąd autobusem lub taksówką do polskiej granicy. Następnie przez terytorium Polski trzeba będzie dojechać do przejścia granicznego z Ukrainą. Tam zostaniecie odebrane i odprowadzone do Kijowa, gdzie Wasz syn zostanie Wam przekazany. My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina, nie walczymy z matkami i ich uwięzionymi dziećmi. Czekamy na Was w Kijowie!" - napisał Heraszczenko.

Putin ostrzega sąsiadów Rosji. I zalewa Ukrainę rosyjskimi mediami

