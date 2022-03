Sytuację na ukraińskich frontach opisujemy codziennie. Wczoraj sytuacja prezentowała się tak.

Kluczowe zmiany są takie, że Ukraiński kontratak na zachód od Kijowa zakończył się zajęciem kilku miejscowości. Na chwilę zatrzymano rosyjską próbę okrążania stolicy, ale najwyraźniej Rosjanie opanowali sytuację i próbują atakować dalej. Na innych odcinkach bez wielkich zmian. Rosyjskie wojsko w wielu miejscach prze naprzód, choć często jest blokowane przez Ukraińców.

Przybliżona sytuacja na piątkowe południe wygląda tak. Mapa interaktywna została przygotowana przez dziennikarza "Nowej Techniki Wojskowej", Jarosława Wolskiego.

Rejon Kijowa bez przełomu

Skupiająca dużo uwagi w ostatnich dniach ukraińska kontrofensywa na zachód od Kijowa zakończyła się bez decydującego rozstrzygnięcia. Na pewien czas zatrzymano próbę otaczania stolicy, ale nie udało się okrążyć rosyjskich oddziałów idących na południe, o ile w ogóle to było celem lub było możliwe. Nie wiadomo, jak dużymi siłami atakowali Ukraińcy, ale najwyraźniej po nieco ponad dobie walk ich zabrakło do posuwania się naprzód. Część zdobytego terenu utrzymali, a z części zostali wyparci. Bez wyraźnego sukcesu skończyły się też kontrataki prowadzone dalej na północ, bliżej granicy z Białorusią.

Sytuacja na zachód od Kijowa po zatrzymaniu ukraińskiego kontrataku. Stan na południe 4 marca Fot. Jarosław Wolski/map.army

Niezależnie od wysiłków Ukraińców, Rosjanie teraz nadal próbują przebijać się na południe i dalej okrążać Kijów od zachodu. Nie ma jednak wielu nowych zdjęć i nagrań z tego obszaru. Jedno nagranie pokazuje niewielki oddział rosyjskich wojsk powietrznodesantowych w Buczy.

Pojawiły się też liczne makabryczne zdjęcia i nagrania bardzo podobnego oddziału rozbitego przez Ukraińców w tejże Buczy, ale nie ma pewności czy to ten sam. Natomiast dalej na południe, na trasie ekspresowej z Kijowa do Żytomierza, Ukraińcy zdobyli nowy rosyjski czołg T-72B3 i trzy transportery opancerzone bez wyraźnych uszkodzeń. Być może zabrakło im paliwa w efekcie problemów logistycznych, które mają dotykać rosyjskie oddziały w tym regionie.

Na wschód od stolicy raczej nie doszło do jakichś przełomowych wydarzeń, choć jest ewidentne, że rosyjskie czołówki są w tym rejonie. Kilkadziesiąt kilometrów od centrum Kijowa. Ukraińskie wojsko pochwaliło się zdjęciami zniszczonego rosyjskiego czołgu i transportera opancerzonego w pobliżu Boryspola, czyli około 25 kilometrów od centrum stolicy. Jest więc ewidentne, że choć rosyjski atak ze wschodu znacznie zwolnił, to nie ustał.

Dalej na północ nieustannie się broni okrążony Czernihów. Już od ponad tygodnia wobec znacznie przeważających sił rosyjskich. Ukraińcy nieustannie donoszą o ostrzałach budynków mieszkalnych i ofiarach wśród ludności cywilnej. Dalej na wschód aż do granicy z Rosją sytuacja jest niejasna. Rosjanie na pewno szybko przemaszerowali te obszary, żeby dotrzeć pod Kijów, ale zostało tam szereg ukraińskich oddziałów, które ciągle próbują ograniczonych kontrataków i ataków na kolumny zaopatrzeniowe. Nagrań i zdjęć zniszczonego lub porzuconego rosyjskiego sprzętu jest już jednak wyraźnie mniej. Trudno stwierdzić, czy po prostu walki w tym rejonie ucichły i ukraiński opór osłabł, czy stało się coś innego.

Sytuacja w północno-wschodniej Ukrainie. Stan na 4 marca południe Fot. Jarosław Wolski/map.army

Rosjanie wydają się też próbować rzucić nowe siły bardziej na południe, w kierunku Połtawy i centralnego obszaru wschodniej Ukrainy. Nieustannie oblegają Charków, który ostrzeliwują artylerią i bombardują. Część ich sił obeszła jednak miasto i atakuje na południe, próbując zagrozić tyłom ukraińskich wojsk walczących w Donbasie.

W tymże Donbasie Ukraińcy ciągle toczą ciężkie boje. Na ma wielu pewnych informacji, ale Rosjanie twierdzą, że ich lotnictwo jest tam bardzo aktywne i zadaje ciężkie straty Ukraińcom, którzy mają mieć coraz niższe morale. Nie ma jednak wielu zdjęć zniszczonego ukraińskiego sprzętu czy jeńców, więc raczej nie dochodzi do rozsypywania się całych jednostek.

Porzucony ukraiński BTR-4, którego załoga wjechała w bardzo złe miejsce

Jest ewidentne, że Rosjanie i separatyści mają zamiar otoczyć miasto Siewierodonieck, najdalej na wschód wysunięte większe miasto pod ukraińską kontrolą. Drugi duży atak wydaje się mieć miejsce już w zachodniej części Donbasu, na miasto Wołnowacha, które Rosjanie i separatyści już zajęli. W jego okolicy zostało pojmanych trochę ukraińskich jeńców i sprzętu. Ukraińcy odpowiedzieli między innymi zestrzeleniem rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 i śmigłowca Mi-8, który poszukiwał pilota pierwszej maszyny.

Południe bez rewolucji

Na południu Ukrainy najgłośniejszym wydarzeniem ostatniej doby było zajęcie przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, jednak z perspektywy militarnej było to wydarzenie drugo-, czy trzeciorzędne. Trzecią dobę trwa ciężki ostrzał Mariupola, największego ukraińskiego miasta nad Morzem Azowskim. Wspomniany atak w rejonie Wołnowachy odciął je od reszty Ukrainy. Rosjanie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne i próbują szturmować przedmieścia, ale na razie bez przełomów. Dalej na zachód Ukraińcom najwyraźniej na razie udało się zatrzymać ataki rosyjskie w kierunku Zaporoża, zabezpieczając jedną z najważniejszych dróg odwrotu oddziałów w Donbasie.

Sytuacja na południu Ukrainy. Południe 4 marca Fot. Jarosław Wolski/map.army

Na zachodnim skraju frontu południowego Rosjanie przystąpili do silniejszych ataków na Mikołajów, blokujący im drogę w kierunku Odessy, największego ukraińskiego miasta nad Morzem Czarnym. W ciągu ostatniej doby w tym rejonie miały się toczyć walki, ale rosyjskie wojsko nie zdołało wejść do samego Mikołajowa. Nie ma jasności, jak idzie Rosjanom próba okrążenia miasta od północy. W czwartek pojawiły się zdjęcia kilku lekkich pojazdów zniszczonych w rejonie miasteczka Wozniesiensk, ale nie wiadomo czy to był element jakiegoś większego ataku, czy mało udany rekonesans. Do teraz brakuje innych doniesień.

Po raz kolejny nie zrealizowały się doniesienia o rychłym desancie morskim w rejonie Odessy. Na razie byłaby to bardzo ryzykowna operacja wobec braku zdolności przebicia się przez Mikołajów.

Chwila oddechu czy koniec sił?

Ogólnie kolejny dzień sytuacja na frontach wydaje się być względnie ustabilizowana. Szalone rajdy Rosjan z pierwszych dni wojny ustały. Tak samo jak beztroskie wkraczanie do miast i łatwe wpadanie w zasadzki. Niestety najpewniej nie oznacza to utraty zdolności Rosjan do ofensywy, ale jedynie reorganizację po umiarkowanie udanym pierwszym tygodniu walk. Według danych zachodnich wywiadów niemal całe rosyjskie siły zgromadzone do inwazji już są w granicach Ukrainy. Wyczerpane pierwszymi walkami oddziały mogą być teraz wymieniane na świeższe i zaopatrywane. To jedynie domysły, ale tak należałoby logicznie i zgodnie ze sztuką postąpić.

Bardziej optymistycznym wytłumaczeniem braku dużych rosyjskich ataków mogą być ciągłe problemy logistyczne, które mają trapić zwłaszcza oddziały walczące na północy. Ukraińcy ewidentnie starają się prowadzić wojnę podjazdową na rosyjskim zapleczu. Rosjanie tak naprawdę nie kontrolują ogromnych przestrzeni Ukrainy, jedynie przejechali niektórymi drogami i obsadzili niewielkimi siłami co ważniejsze miasta i punkty. Do tego musieli stoczyć jednak szereg walk z Ukraińcami, którzy ciągle przeprowadzają lokalne kontrataki, co mogło zauważalnie wyczerpać rosyjskie siły. Tak też twierdzi samo ukraińskie wojsko, według którego Rosjanom brakuje już sił od prowadzenia dalszych działań ofensywnych i zaczynają próbować ściągać dodatkowe oddziały z innych regionów Rosji.

Być może prawda leży gdzieś pośrodku. Wiele rosyjskich oddziałów rzeczywiście może być wyczerpanych tygodniem walki i problemami z logistyką, wobec czego potrzebują pauzy. Ukraińcom na pewno moment oddechu też się przyda. Zakładanie jednak, że już po tygodniu rosyjska machina wojenna się rozpada, może być nadmiernym optymizmem.