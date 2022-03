Szef NATO: "Nasze wojska nie wejdą na Ukrainę". Zamknięcie nieba? Wymknęłoby się spod kontroli

NATO wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataku na Ukrainę. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zaapelował do Władimira Putina o wycofanie wojsk i rozpoczęcie rozmów dyplomatycznych. - To wojna prezydenta Putina, którą prowadzi przeciwko pokojowemu krajowi. Wzywamy prezydenta Putina do zatrzymania tej wojny natychmiast i wycofania wszystkich sił z Ukrainy natychmiast, bez jakichkolwiek warunków - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg po zwołanej w trybie pilnym naradzie ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

- Budynki mieszkalne są ostrzeliwane, prowadzone są nieodpowiedzialne działania wokół elektrowni jądrowych. Najbliższe dni nie przyniosą najprawdopodobniej nic lepszego. Czeka nas więcej śmierci i więcej zniszczeni. Siły rosyjskie wyciągają coraz silniejszy sprzęt - mówi.

Siły NATO nie wejdą do Ukrainy

- Sojusznicy w NATO powinni zapewniać wsparcie Ukrainie, ale nie staniemy się częścią konfliktu. Głęboko wierzę, że jeżeli NATO miałoby bezpośrednio zaangażować się w konflikt, doprowadzi to do większych strat i cierpienia. Musimy zwiększyć wsparcie, narzucić sankcje, wzywać Rosję do zaangażowania się w rozwiązania polityczne, ale nie angażować w to zbrojnie NATO - mówił Stoltenberg i dodał: - Nie będziemy wchodzić do Ukrainy, czy to w terenie, czy to w przestrzeń powietrzną.

Szef NATO był pytany o zamknięcia nieba nad krajem, czego domagają się władze w Kijowie. Jak tłumaczył, jedynym sposobem wdrożenia zakazu lotów byłoby pojawienie się myśliwców państw NATO nad Ukrainą i strzelanie do samolotów rosyjskich, które ten zakaz by złamały. Jego zdaniem mogłoby to doprowadzić do "czegoś, co wymknie się spod kontroli".

Podkreślał przy tym, że ukraińska armia została wyposażona i wyszkolona przez sojuszników z NATO. - Dlatego właśnie są w stanie kontratakować tak, jak to robią - mówił.

Sekretarz generalny NATO dodawał, że Zachód "narzuca bardzo duży koszt na Rosję". - Rosja musi wykazać się chęcią do tego, by usiąść i znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne. Póki co, nie są gotowi, by to zrobić. Absolutnym minimum powinno być rozwiązanie związane z korytarzami humanitarnymi, by wyciągnąć stamtąd cywilów i dostarczyć pomoc humanitarną - wyjaśniał.

Rozmieszczanie sił reagowania po raz pierwszy w historii NATO

- Rozpoczęliśmy dyskusję o długoterminowej obecności wojsk Sojuszu na wschodniej flance - poinformował Stoltenberg. Dodał, że wkrótce ta sprawa będzie omawiana na spotkaniu ministrów obrony państw NATO.

- Agresja Rosji wytworzyła nową rzeczywistość, gdzie fundamentalne zasady są podważane przez użycie siły. Mamy do czynienia z zagrożeniem konfliktem, który może trwać przez lata. Stawka jest wysoka. To, jak będzie realizować relacje między państwami, to, czy demokracja, czy też autorytaryzm zatriumfują i docelowo jakiego rodzaju świata pragniemy - stwierdził.

- Rozmieszczamy siły reagowania po raz pierwszy w historii NATO. Mamy ponad 130 myśliwców w wysokiej gotowości, ponad 200 okrętów. Od północy do Morza Śródziemnego. Nieustannie będzie robić wszystko, by chronić każdej piędzi natowskiej ziemi - powiedział.

Stoltenberg ocenił, że Putin nie zdołał podzielić NATO, które jest "bardziej zjednoczone i silniejsze niż kiedykolwiek". Mówił również, że relacja Sojuszu z Rosją uległa fundamentalnej zmianie. - Pozostajemy otwarci na szansę na dyplomacji i deeskalacji, by uniknąć błędów w kalkulacjach czy nieporozumień. Jeden wniosek możemy już jednak wysunąć. Europa i Stany Zjednoczone muszą stać ramię w ramię w strategicznej solidarności. Żaden kraj, żaden kontynent, nie może iść sam - powiedział

