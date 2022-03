Wołodymyr Zełenski: Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy

Wojna w Ukrainie trwa dziewiątą dobę. W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska prowadziły ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Atomowej znajdującej się w południowo-wschodniej części Ukrainy. Rosjanie zajęli obiekt. Doszło do pożaru, został on jednak opanowany. Co ważne, nie ma zagrożenia podwyższonym promieniowaniem ani wybuchem elektrowni.

Wołodymyr Zełenski do Rosjan: Nie wolno wam milczeć. Musicie wyjść na ulice

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w piątek w mediach społecznościowych swoje wystąpienie, w którym przypomniał, że jego kraj walczy z potężnym wrogiem, który ma przewagę liczebną oraz sprzętową, ale "jest tysiące lat świetlnych oddalony od normalnych ludzi, którzy mają godność".

- Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. Wojska rosyjskie zaatakowały elektrownię atomową w Zaporożu. Największą na Ukrainie, największą w Europie. Ona mogła być jak sześć Czarnobyli. Rosyjscy czołgiści wiedzieli, co ostrzeliwują. To terror o niespotykanej skali - mówił Zełenski.

Pożar w elektrowni jądrowej to efekt lekkich starć

Kolejną część przemówienia prezydent Ukrainy wygłosił w języku rosyjskim:

- Rosjanie, chcę się zwrócić do was: jak to jest w ogóle możliwe? Przecież w 1986 roku razem walczyliśmy z konsekwencjami katastrofy w Czarnobylu. Jak można o tym zapomnieć? A jeśli nie zapomnieliście, to nie wolno wam milczeć. Musicie wyjść na ulice, powiedzieć waszej władzy, że chcecie żyć. Chcecie żyć na ziemi nieskażonej radioaktywnym promieniowaniem. Promieniowanie nie wie, gdzie jest Rosja. Nie wie, gdzie są granice waszego państwa - kontynuował Zełenski.

Zełenski: Ukraińskie miasta nigdy nie widziały takiej brutalności

Prezydent Ukrainy zaznaczył też potrzebę natychmiastowych działań, które powstrzymają Rosję. - Należy niezwłocznie zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Tylko tak można zagwarantować, że Rosja nie będzie prowadziła ostrzału rakietowego i nie będzie zrzucała bomb na obiekty atomowe - apelował Zełenski.

- Ukraińskie miasta nigdy nie widziały takiej brutalności. Stolica jest celem okupanta, ale okupant nas nie złamie. Jesteśmy na swojej ziemi. Tylko wczoraj rosyjskie bomby zabiły w Czernihowie 47 osób, cywilów. Cywilów! - podkreślił. - Oni cały czas szykują prowokacje, teraz - w Chersoniu. Rozgrywają miting poparcia dla Rosji, ściągają tam obcokrajowców. Mieszkańcy Chersonia, zwracam się do was! Nie słuchajcie ich, słuchajcie wyłącznie waszego serca. Słuchajcie swoich dzieci, jesteście przy Ukrainie. Nie złamią nas - dodał.

Ostrzał elektrowni. Zełenski: Apeluję do tych, którzy znają słowo "Czarnobyl"

Pożar w elektrowni atomowej. Nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego

Pożar w elektrowni atomowej w Zaporożu został ugaszony - nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego. W piątek odbyły się w tej sprawie konferencje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Ministerstwa Klimatu. Przekazano, że integralność reaktora nie została uszkodzona, nie ma żadnego wycieku ani zagrożenia promieniowaniem. Żadne systemu bezpieczeństwa nie zostały uszkodzone, a elektrownia w Zaporożu jest kontrolowana przez personel ukraiński, jednak jednocześnie jest pod kontrolą żołnierzy rosyjskich (którzy - jak wskazano - nie ingerują w działania pracowników).

- Sytuacja radiacyjna w Polsce nie odbiega od stanu sprzed agresji na elektrownię. Nie ulegajmy dezinformacji, sprawdzajmy zaufane źródła. Nie odnotowano żadnych zmian w sytuacji radiacyjnej. Nie ma konieczności przyjmowania preparatów ze stabilnym jodem, odradzamy to! To może mieć złe skutki dla zdrowia i życia osób - przekazał prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Łukasz Młynarkiewicz.

