Rosjanie ostrzelali elektrownię atomową, nadal próbują okrążyć Kijów [PODSUMOWANIE NOCY]

Ukraińska armia kolejną noc odpierała atak rosyjskiego wroga. W związku z trudną sytuacją w naszym regionie w Brukseli w piątek rano zaplanowana jest narada ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Spotkania zwołane w trybie pilnym są wyłącznie poświęcone atakowi Rosji na Ukrainę.

Po południu ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów mają rozmawiać o kolejnych sankcjach wobec Rosji. - Naszym celem jest odcięcie zdolności Kremla do prowadzenia wojny z sąsiadami. Nałożyliśmy trzy pakiety sankcji i jesteśmy gotowi na kolejne - mówiła wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Omawiana jest możliwość zamknięcia europejskich portów dla rosyjskich statków i rozszerzenia czarnej listy oligarchów.

Poniżej podsumowanie nocy:

>>> Doszło do pożaru w zaporoskiej elektrowni atomowej - wywołał go rosyjski ostrzał. Po tym jak Rosjanie wstrzymali atakowanie obiektu, ukraińscy strażacy uzyskali dostęp do płonących budynków. W akcji gaśniczej brało udział 40 strażaków i 10 pojazdów. Pożar udało się ugasić. Amerykańska sekretarz do spraw Energii Jennifer Granholm poinformowała, że poziom promieniowania w elektrowni jest w normie. Jednocześnie zapewniła na Twitterze, że USA monitorują sytuację. Wskazała także, że reaktory w Zaporożu są solidnie chronione i można je bezpiecznie wyłączyć. Zaporoska elektrownia atomowa jest największa w Europie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przestrzegał na Twitterze, że ewentualny wybuch w elektrowni byłby dziesięć razy silniejszy od tego, do którego doszło w latach osiemdziesiątych w Czarnobylu. Obiekt znajduje się na drodze wyprowadzonego z Krymu rosyjskiego natarcia wgłąb Ukrainy. W okolicy trwają walki pomiędzy wojskami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Trafiony został budynek jednego z sześciu reaktorów.

>>> Jak przekazał sztab generalny Ukrainy, celem Rosjan nadal jest okrążenie KIjowa. Mimo prób nie udało im się tego na razie osiągnąć

>>> Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca zapewniał o woli dalszej walki z rosyjską agresją i obrony Kijowa. Zełenski przekazał, że wyklucza poddanie stolicy. "Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie, jako zbrodniarze" - cytował słowa Wołodymyra Zełenskiego polski prezydent.

>>> Wczesnym wieczorem alarmy przeciwlotnicze ogłoszono m. in. w Kijowie, Charkowie, a także we Lwowie. "Okupanci uderzają rakietami na infrastrukturę krytyczną i mieszkaniową dużych miast" - podano w komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii.

>>> Rosyjskie pociski trafiły w czwartek w bloki mieszkalne i w szkołę w Czernihowie. Dowody na atak zdobył "The New York Tomes". Na uzyskanym przez dziennik nagraniu widać skutki ataku przeprowadzonego w pobliżu mieszkań, aptek oraz szpitala. Na ujęciach widoczne są też tłumy biegających po ulicach ludzi.

>>> Rosjanie mogą zezwolić na stworzenie korytarzy humanitarnych. Według agencji reutera tę kwestię omówiono podczas rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych. Utworzenie korytarza potwieredził rosyjski negocjator. Informację potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. - Niestety, nie osiągnięto jeszcze rezultatów, których Ukraina by potrzebowała - stwierdził

Reuters podaje, że rosyjski negocjator potwierdził, że omówiono kwestię korytarzy humanitarnych, wzdłuż których nie będzie prowadzony ostrzał.

>>> Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali telefonicznie. Rozmowa między Joe Bidenem rozmawiał a Wołodymyrem Zełenskim zakończyła się przed 2:40 czasu polskiego, czyli około 3:40 w nocy w Kijowie. Przywódcy rozmawiali o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która została ostrzelana przez wojska rosyjskie.

>>> Rosyjskie PKB odnotuje solidny spadek. Zgodnie z przewidywaniami analityków banku JPMorgan Produkt Krajowy Brutto Rosji ma spaść w drugim kwartale roku o 35 proc. W całym roku 2022 skurczy się o 7 proc. "Stanowi to dramatyczne spowolnienie, które można porównać z kryzysami finansowymi z roku 1998 i 2008" - twierdzą eksperci cytowani przez Polską Agencję Prasową.