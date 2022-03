Ostrzał elektrowni w Zaporożu. Zełenski: Apeluję do wszystkich, którzy znają słowo "Czarnobyl"

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne

Przed godz. 3:00 w nocy czasu polskiego Wołodymyr Zełenski zamieścił w mediach społecznościowych "pilne" nagranie. - Rosyjskie czołgi strzelają do jednostek nuklearnych. To czołgi wyposażone w kamery termowizyjne. To znaczy, że wiedzą, gdzie strzelają. Przygotowują się do tego - powiedział ukraiński prezydent.

REKLAMA

- Apeluję do wszystkich Ukraińców, do wszystkich Europejczyków, do wszystkich ludzi, którzy znają słowo "Czarnobyl", którzy wiedzą, ile smutku i ofiar przyniosła eksplozja w elektrowni jądrowej. To była katastrofa globalna. Setki tysięcy ludzi walczyły z jej konsekwencjami. Kilkadziesiąt tysięcy zostało ewakuowanych. Rosja chce to powtórzyć i powtarza, ale sześć razy bardziej - podkreślił. - Europejczycy, obudźcie się, proszę powiedzcie swoim politykom, że wojska rosyjskie ostrzeliwują elektrownię atomową na Ukrainie, elektrownię atomową w Zaporożu, miasto Enerhodar - dodał.

- Po raz pierwszy w naszej historii, w historii ludzkości, państwo terrorystyczne uciekło się do terroru nuklearnego. Pamiętamy, że rosyjscy propagandyści grozili wszystkim, że przykryją świat nuklearnym popiołem. Teraz to nie jest zagrożenie. To jest rzeczywistością - stwierdził Zełenski, zaznaczając, że nikt nie może szantażować całego świata katastrofą nuklearną. "Rosyjskie wojsko trzeba powstrzymać" - podkreślił. Ukraiński prezydent wezwał inne kraje do "zapobiegania śmierci Europy w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej".

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Pożar na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Ostrzelana przez Rosjan

Pożar na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Po godz. 1:00 polskiego czasu pojawiła się informacja o pożarze w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Ogień, według ukraińskich władz, został spowodowany ciężkim ostrzałem. "Rosyjska armia strzela ze wszystkich stron do Zaporoża, największej elektrowni atomowej w Europie. Ogień już się rozprzestrzenia. Jeśli dojdzie do wybuchu, będzie on dziesięć razy większy niż w przypadku Czarnobyla!" - napisał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Początkowo strażacy nie mogli rozpocząć akcji gaszenia pożaru z powodu trwającego rosyjskiego ostrzału. W końcu Ołeksandr Starukh, szef regionalnej administracji wojskowej w Zaporożu, przekazał, że straż pożarna weszła na teren elektrowni.

Wcześniej dramatyczny apel w mediach społecznościowych zamieścił Władimir Kliczko, brata mera Kijowa. "Jeśli wojna w Ukrainie nie zostanie zatrzymana TERAZ, to świat stanie w obliczu kolejnego połączenia Czarnobyla i Fukushimy. Ukraina ma 4 elektrownie atomowe, a tuż obok rosyjska armia strzela rakietami i bombarduje" - napisał.

Rosyjscy dziennikarze odchodzą z państwowych mediów. "Nie wszyscy milczą"