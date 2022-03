Wojna w Ukrainie. Pożar na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Została ostrzelana przez Rosjan

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne

"W wyniku ciągłego ostrzału budynków i jednostek największej elektrowni jądrowej w Europie, Zaporoska Elektrownia Jądrowa zaczęła się palić" - napisał na Telegramie burmistrz Enerhodaru Dmitrij Orłow, wzywając wezwał do natychmiastowego zaprzestania ostrzału elektrowni. "Rosyjska armia strzela ze wszystkich stron do Zaporoża, największej elektrowni atomowej w Europie. Ogień już się rozprzestrzenia. Jeśli dojdzie do wybuchu, będzie on dziesięć razy większy niż w przypadku Czarnobyla!" - stwierdził szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Strażacy weszli na teren elektrowni

Jak informowała NEXTA, strażacy nie mogli rozpocząć akcji gaszenia pożaru na terenie elektrowni z powodu trwającego rosyjskiego ostrzału. Pojawiły się też doniesienia o tym, że pociski trafiły w pierwszy blok energetyczny. Po godz. 2:00 polskiego czasu Ołeksandr Starukh, szef regionalnej administracji wojskowej w Zaporożu, przekazał, że straż pożarna weszła na teren elektrowni.

Nagrania opublikowane w sieci pokazują płomienie i dym, a także moment ostrzału:

Początkowo agencja AP, powołując się na informacje rządu Ukrainy, poinformowała, że w pobliżu elektrowni wykryto podwyższony poziom promieniowania. Ukraińskie służby przekazały jednak, że poziom promieniowania jest w normie. Rzecznik elektrowni Andrij Tuz uspokoił z kolei, że nie ma zagrożenia rozprzestrzenia się promieniowania.

O ostrzale elektrowni wie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która jest w kontakcie z władzami ukraińskimi.

Dziewiąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Na ulicach miasta Enerhodar na południu Ukrainy trwają zacięte walki z wojskami rosyjskimi. Ukraińskie media alarmowały że Rosjanie są w odległości czterech kilometrów od tamtejszej, największej w Europie, elektrowni atomowej. Lokalne władze podały, że siły rosyjskie ostrzeliwują budynki mieszkalne. Rannych zostały co najmniej dwie osoby cywilne. Dmytro Orłow wezwał mieszkańców, aby nie wychodzili z domów. Miasto atakuje rosyjska kolumna zmechanizowana, mają tam też działać dywersanci.

Zarządzająca elektrownią atomową firma "Enerhoatom" informuje, że Rosjanie opanowali wieżę telewizyjną w Enerhodarze i nadają fałszywe wiadomości o tym, że ukraińscy żołnierze się poddają.

