Publikowane są również materiały przedstawiające długie konwoje rosyjskich ciężarówek. Nie jest jednak potwierdzone, czy znajdują się tam ciała rosyjskich żołnierzy. Białoruska opozycjonistka Anna Krasulina przekazała informację, którą podają tamtejsze media - kostnice w białoruskim mieście Mozyrz są pełne ciał rosyjskich żołnierzy.

- Wszystkie kostnice w Mozyrzu w Białorusi zostały wypełnione, większość z nich to etniczni Czeczeni. Wydano polecenie przechowywania ciał przez długi czas, aby Czeczenia nie dowiedziała się o prawdziwych stratach rosyjskich sił zbrojnych - powiedziała Krasulina podczas audycji, transmitowanej w kanale telewizyjnym Ukraina 24.

Większość z ciał, które mogą znajdować się w białoruskich kostnicach, to zmarli z grupy Kadyrowa. W przeszłości Kadyrow wspierał działania Putina w trakcie wojny w Gruzji i Syrii. Popierał także jego działania we wschodniej Ukrainie, w tym aneksję Krymu. O zabiciu specjalnego oddziału pod Kijowem informował we wtorek Aleksiej Daniłow, przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

- Grupa najemników Ramzana Kadyrowa, którzy planowali zabić Wołodimyra Zełenskiego, została unicestwiona - przekazał Daniłow.

Czy konwoje transportowały ciała rosyjskich żołnierzy?

W internecie znajdziemy wiele informacji o rosyjskich konwojach, które jadą do Białorusi z Ukrainy. Jedna z kolumn w okolicach Mozyrza skierowała się w stronę Chojnik. Liczyła kilkanaście samochodów. Aktualnie nie można jednak potwierdzić informacji, że ta kolumna przewoziła ciała zabitych żołnierzy rosyjskich.