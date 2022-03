Bombardowanie Czernihowa. "New York Times" pokazuje nagranie z chwili ostrzału

"The New York Times" opublikował nagranie, na którym widać czwartkowe bombardowanie Czernihowa w Ukrainie. Rakiety spadły na budynki mieszkalne, apteki i okolice szpitala. Do tej pory służby odnalazły ciała 33 cywilów, którzy zginęli pod gruzami budynków.

