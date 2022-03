Władimir Putin w czwartek 3 marca przekazał, że "specjalna operacja wojskowa" w Ukrainie "przebiega zgodnie z planem". Prezydent Rosji zarzucił ukraińskiej armii, że rzekomo rozmieszcza sprzęt wojskowy w dzielnicach mieszkaniowych, w pobliżu szkół lub "wrażliwej infrastruktury".

Wojna w Ukrainie. Kolejne wystąpienie Władimira Putina pełne kłamstw o "operacji wojskowej"

Putin zarzucił też Ukrainie, że używa cywilów "jako żywych tarcz". Prezydent Rosji nie przyznał jednak, że od początku wojny, która trwa już ósmy dzień, to właśnie rosyjskie rakiety trafiają w szpitale, przedszkola, domy dziecka i budynki mieszkalne w miastach, które nawet nie leżą obok obiektów wojskowych. To właśnie za atak na niewinnych, nieuzbrojonych ludzi, polityk może być sądzony przed trybunałem w Hadze.

Władimir Putin kontynuował dalej, że to "rosyjska armia chce utworzyć korytarze humanitarne", chociaż to właśnie ten punkt był jednym z warunków, które wynegocjowała właśnie strona ukraińska. "Zakończyła się druga tura negocjacji. Niestety, nie osiągnięto jeszcze rezultatów, których Ukraina by potrzebowała. Jest porozumienie wyłącznie w kwestii organizacji korytarzy humanitarnych" - napisał na Twitterze pełnomocnik Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

- Nigdy nie zrezygnujemy z przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. I nie ma to dla nas znaczenia, że część Ukraińców zapomniała o swej tożsamości - mówił dalej Władimir Putin powtarzając hasła o rzekomej "nazistowskiej propagandzie". Wypowiedzi prezydenta Rosji są w ostatnim czasie przekazywane z wyjaśnieniami, które pokazują, jak Władimir Putin próbuje manipulować opinią publiczną w swoim kraju.

Negocjacje rosyjsko-ukraińskie zostały przerwane. Jest pierwsza decyzja

Historyk o przemówieniach Władimira Putina. "To zdesperowany człowiek. Putin stworzył swój najgorszy koszmar"

- To, co dzieje się teraz w Ukrainie jest brutalnym aktem agresji bez żadnego uzasadnienia. Dzisiaj zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy twierdzą, że ich pochodzenie z Rusi Kijowskiej (na co powołuje się Putin - red.) jest po prostu mityczne i błędne. Krótko mówiąc, historia terytorialna i etniczna Ukrainy jest skomplikowana i złożona. Historia Ukrainy jest spleciona z Rosją, tak samo jak z historią Polski, Rumunii, greckiego Kościoła prawosławnego czy historią ludów tureckich - wyjaśnił na stronie uczelni docent historii Uniwersytetu w Rochester, ekspert od historii Rosji i Związku Radzieckiego Matthew Lenoe.

- Myślę, że Putin wierzy w to, co mówi. Uczył się tego poglądu na Ukrainę, kiedy dorastał w Związku Radzieckim i łączy to ze swoim rozumieniem istnienia NATO po upadku ZSRR. To zdesperowany człowiek. Putin stworzył swój najgorszy koszmar, bo jeśli wcześniej był słaby ukraiński nacjonalizm, to od teraz już nigdy tożsamość narodowa Ukraińców nie będzie słaba. Ukraina stanie się jak Polska, którą można zaatakować, ale nigdy nie złamać jej tożsamości. Putin nieumyślnie zjednoczył Zachód wraz z krajami takimi jak Japonia i Korea - kontynuował dalej historyk.

