Polski dyplomata zostaje w Kijowie. "Ma szkocką, hełm i kamizelkę"

Polska placówka dyplomatyczna w stolicy Ukrainy nadal pracuje. Jej szef Bartosz Cichocki mówi, że ambasada pomaga m.in. w przekazywaniu pomocy. - Pewnych rzeczy z daleka nie da się przeprowadzić. Tutaj mamy bardzo dużo kwestii formalnych, proceduralnych, jeśli chodzi właśnie o dostarczanie pomocy z Polski i przez Polskę oraz przekazywania zapotrzebowań ukraińskich. Trzeba wiedzieć do kogo dzwonić, trzeba decydować czasem w ułamkach sekund i moim zdaniem tego się nie da robić z dystansu - mówi Cichocki.

Ambasador podkreśla, że jego obecność w Kijowie to gest solidarności. Cichocki publikuje w mediach społecznościowych relacje z bieżących wydarzeń i swojej codzienności. W czwartek wrzucił m.in. zdjęcie posiłku z podpisem: "Pyszne, Kijów!".

Korespondent portalu BuzzFeed Christopher Miller zauważył postawę polskiego ambasadora i poświęcił mu wpis w mediach społecznościowych. W czwartek napisał na Twitterze: "Polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki jest jednym z ostatnich zachodnich dyplomatów w stolicy. Ma szkocką, hełm i kamizelkę oraz kilka solidnych murów otaczających go w sowieckim modernistycznym budynku, w którym mieści się ambasada". Na zamieszczonym zdjęciu ambasador pozuje w koszulce drużyny Szachtar Donieck.

Bartosz Cichocki zaznacza, że obecność polskiego personelu dyplomatycznego ma także wymiar symboliczny. - Jak śledzę komentarze ukraińskie, to ten symboliczny wymiar też jest ważny. Może kluczowe jest morale obrońców - oni już mają broń, mają amunicję, mają zapasy żywności. Natomiast najważniejsze jest, żeby nie podupadli na duchu i każda demonstracja solidarności, każda demonstracja poparcia jest dla nich ważna i obecność dyplomatyczną - chociaż jej nie przeceniam - zaliczałbym do tego - mówi Cichocki.

Bartosz Cichocki poinformował w Programie 3. Polskiego Radia, że zniszczone są miejscowości przy wjeździe do Kijowa z północnego zachodu. Jak dodał, rosyjskie wojska niszą nie tylko obiekty infrastruktury, ale także służby zdrowia i zabytki. Ambasador podkreślił, że Rosja, uruchamiając tego typu agresję, musiała wiedzieć, że będą ginąć dzieci, kobiety, starcy, chorzy. - Z tego co wiem, jest poważnie zniszczona główna arteria wjazdowa i wyjazdowa na kierunku zachodnim do Kijowa. Są bardzo zniszczone miejscowości na wjeździe do Kijowa z północnego-zachodu - mówi ambasador.

Bartosz Cichocki jest ambasadorem Polski w Ukrainie od 2019 r. Wcześniej przez dwa lata był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także pracownikiem polskiej ambasady w Moskwie oraz doradcą szefa Agencji Wywiadu. Z wykształcenia jest historykiem.

