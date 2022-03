Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne

Jeden z rosyjskich żołnierzy nagrał wideo, na którym mówi o warunkach, w jakich przebywa część rosyjskiej armii. - Tak działają. Chcą tylko kryć swoje tyłki - powiedział.

REKLAMA

Ukraina. Rosyjski żołnierz: Przywieźli nas tu na "ćwiczenia"

Żołnierz zarejestrował na nagraniu grupę kilkudziesięciu żołnierzy. - Porzucono [nas - red.] jak mięso armatnie. Wszyscy zebrali się tutaj, kazano nam podpisać kilka dokumentów, mówiąc, że chcą nas zwolnić. Tam mówią, że jutro zostaniemy zwolnieni [...] Po prostu zostaliśmy rzuceni jak mięso armatnie. Wszyscy mężczyźni tutaj, którym udało się wydostać, ci, którzy przeżyli, wszyscy jesteśmy tutaj - mówił wojskowy, tłumacząc, że żołnierzom kazano się zebrać, by podpisali kilka dokumentów. - Przywieźli nas tu na "ćwiczenia" - słyszymy na nagraniu.

Jak powiedział mężczyzna, żołnierze we wskazanym miejscu znajdują się od trzech lub czterech dni. Przez ten czas "nie jedli porządnie" i spali na ziemi, bez namiotów. - Nasze stopy są przemoczone, nie wiemy, co robić - słyszymy. Mężczyzna dodał także, że ciała zmarłych wojskowych nie są zabierane, a ci, którzy ocaleli, od trzech dni słyszą, że zostaną zabrani do domu. - Ale nikt nie zabiera nas do domu - wyjaśnia. - Taka jest armia Rosji - skwitował jeden z wojskowych.

Więcej na temat aktualnej sytuacji Ukrainy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Rosyjski parlamentarzysta: Przygotowywaliśmy się przez rok

Wojna w Ukrainie. Ukraina i Rosja uznały potrzebę utworzenia korytarzy humanitarnych

Ukraina i Rosja uznały potrzebę utworzenia korytarzy humanitarnych do ewakuacji cywilów i dostarczenia środków medycznych do najbardziej poszkodowanych przez działania wojenne miast. Pod Brześciem na Białorusi odbyło się drugie spotkanie delegacji Ukrainy i Rosji.

Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak poinformował, że strony zgodziły się na ustalenie kanałów komunikacji. Doszło też do wstępnego uznania potrzeby utworzenia korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności cywilnej z obszarów objętych działaniami wojennymi. Podolak dodał, że strony uznały też za możliwe ewentualne zawieszenie broni w trakcie ewakuacji cywilów.

Dodatkowo strony zgodziły się na kontynuowanie rozmów w ramach trzeciej rundy negocjacji. Jednocześnie Podolak zaznaczył, że strona ukraińska nie uzyskała tego, czego oczekiwała, czyli m.in. zawieszenia działań zbrojnych.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc