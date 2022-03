- Jeśli nie zamierzasz odpuścić, to usiądź ze mną do stołu. Jestem do dyspozycji. Tylko nie przy 30-metrowym stole jak z prezydentem Macronem czy Olafem Scholzem - jestem twoim sąsiadem. Nie gryzę. Jestem zwyczajnym facetem, usiądź i porozmawiaj ze mną. Czego się obawiasz? - takie słowa skierował Wołodymyr Zełenski do Władimira Putina. Oświadczenie prezydenta Ukrainy pojawiło się w czwartek 3 marca po godzinie 17 polskiego czasu. Tego samego dnia ruszyły rozmowy ukraińsko-rosyjskie przy granicy z Białorusią.

- Nikomu nie zagrażamy, nie jesteśmy terrorystami. Nie najeżdżamy na ziemie innych ludzi. Jestem gwarantem konstytucji. Ukraina chce sama decydować o sobie i ma do tego prawo - mówił dalej prezydent Ukrainy. Zełenski dalej podkreślił, że chce rozmawiać bezpośrednio z Putinem, ponieważ "to jedyny sposób na zatrzymanie wojny".

- Gdybym nie był prezydentem, walczyłbym teraz w obronie terytorialnej. Wojsko Ukrainy się nie poddaje, chociaż armia rosyjska jest wielokrotnie większa pod kątem liczby żołnierzy czy sprzętu. Rosjanie zabrali ze sobą krematoria, bo nie chcą pokazywać zwłok dzieci ich matkom - dodał Zełenski.

- Cały świat widzi, że sankcje przynoszą efekty. Prosiłem o to wsparcie na długo przed wybuchem wojny. Teraz proszę o zamknięcie nieba nad Ukrainą. Jeśli nie macie na to siły - dajcie mi, chociaż kilka samolotów bojowych, abym mógł dać właściwą odpowiedź agresorowi - apelował do Zachodu prezydent Ukrainy. - Jeżeli teraz nie zatrzymamy Rosji, to ona dojdzie do muru berlińskiego - powiedział Zełenski sugerując, że aspiracje Władimira Putina nie kończą się tylko na terytorium Ukrainy.

