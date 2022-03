Gruzja i Mołdawia złożyły wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

Gruzja i Mołdawia złożyły w formalne wnioski o członkostwo w UE. Podpisując wniosek o członkostwo, premier Gruzji Irakli Garibaszwili oświadczył, że jego kraj zawsze należał do obszaru europejskiej kultury i cywilizacji i dziś wnosi cenny wkład w rozwój o bezpieczeństwo Europy.

- Historia Gruzji, to historia walki o wolność, co jest dowodem na to, że europejskie wartości leżą w charakterze gruzińskiego narodu - podkreślił Irakli Garibaszwili szef gruzińskiego rz康u. I dodał, że podpisanie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej jest "historycznym krokiem na drodze integracji europejskiej".

"Naszym marzeniem jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim"

- Wzywamy struktury Unii Europejskiej do natychmiastowego rozpatrzenia naszego wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej - powiedział w środę cytowany przez portal Civil.ge przewodniczący ugrupowania Gruzińskie Marzenie, Irakli Kobachidze.

Gruziński polityk dodał "naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim". I podkreślił, że "każdy ruch naszego rządu, w tym dzisiejsza decyzja, służy temu celowi".

Agresja Rosji na Gruzję i Ukrainę

Wcześniej podobny wniosek złożyła Ukraina. Prośba Kijowa została zarejestrowana w Brukseli i wszczęto procedurę rozpatrywania. Niezależni komentatorzy podkreślają, że wpływ na decyzje obu krajów ma wojskowa agresja Rosji. Tydzień temu Władimir Putin wydał rozkaz ataku na Ukrainę. Osiem lat wcześniej zaanektował Krym i sprowokował wojnę w Donbasie. Jego działania potępił świat i nałożył sankcje na Rosję.

Podobne problemy z Rosją ma Gruzja. W 2008 roku doszło do rosyjsko-gruzińskiej wojny. W jej wyniku Rosja uznała niepodległość separatystycznych regionów: Abchazji i Osetii Południowej. Władze w Tbilisi 14 lat temu, podobnie jak tydzień temu Kijów zerwały stosunki dyplomatyczne z Rosją i do dziś nie mogą wyegzekwować wyjścia armii rosyjskiej z separatystycznych regionów.