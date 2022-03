Jak poinformował premier Francji Jean Castex, rozmowa odbyła się na prośbę Władimira Putina. - Sytuacja w strefie konfliktu jest bez wątpienia wyjątkowo niekorzystna. Zdaje się, że Putin okopał się na swoich pozycjach, tj. żądaniach demilitaryzacji Ukrainy i jej kapitulacji. Takie żądania są oczywiście nieakceptowalne - powiedział premier we francuskiej telewizji.

Wojna w Ukrainie. Emmanuel Macron rozmawiał z Putinem i ostrzegał przed "ogromnym błędem"

Agencja Reuters powołała się także na anonimowego przedstawiciela francuskich władz, który zrelacjonował przebieg części tej rozmowy. Emmanuel Macron miał powiedzieć Putinowi, że ten popełnia "ogromny błąd" atakując Ukrainę i że sam siebie oszukuje, oskarżając ich o posiadanie broni nuklearnej.

- Będzie to kosztować pański kraj, Rosję, bardzo wiele. Będzie on zupełnie odizolowany, osłabiony i obłożony sankcjami przez bardzo długi czas - zacytował wypowiedź Macrona przedstawiciel francuskich władz. Argumentacja ta raczej nie trafiła do prezydenta Rosji. Władimir Putin miał bowiem odpowiedzieć, że bez względu na sankcje będzie kontynuował "misję wojskową" w Ukrainie.

Ławrow nie pozostawia złudzeń co do negocjacji z Ukrainą. Warunkiem "demilitaryzacja"

Rozmowa Macrona i Putina trwała 1,5 godziny i była już trzecią rozmową od momentu ataku Rosji na Ukrainę, który odbył się 24 lutego. Po tym spotkaniu Macron miał przekazać swoim doradcom, że ze słów Putina nie wynika nic, co mogłoby uspokoić Zachód. Według doradców prezydenta Francji "najgorsze jeszcze nadejdzie".

