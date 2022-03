Ławrow nie pozostawia złudzeń co do negocjacji z Ukrainą. Rosja do znudzenia o "demilitaryzacji"

Kolejną rundę rozmów ukraińsko-rosyjskich zaplanowano na czwartek na godz. 15. Rozmowy są prowadzone w pobliżu granicy polsko-białorusko-ukraińskiej.

REKLAMA

Jak poinformował jeden z członków delegacji Dawid Arachamija, plan minimum, którego domagać się będzie Kijów, to utworzenie korytarzy humanitarnych dla atakowanych przez Rosję ukraińskich miast. Wcześniej m.in. władze oblężonego Mariupola zwróciły się z apelem o umożliwienie ewakuacji z miasta rannych, kobiet i dzieci.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Jesteśmy gotowi do rozmowy, ale będziemy kontynuować naszą operację, bo nie stać nas na utrzymywanie infrastruktury zagrażającej bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MSZ Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję Interfax.

Doradca Zełenskiego: W przejętych miastach dochodzi do kradzieży i mordów

Jak dodał Ławrow, "demilitaryzacja zostanie przeprowadzona do końca". Według szefa MSZ chodzi o "zniszczenie infrastruktury i broni, które zagrażają Rosji".

- Nawet jeśli podpiszemy porozumienie pokojowe, to na pewno będzie musiało zawierać taką klauzulę [o demilitaryzacji - red.] - przekazał rosyjski polityk.

- Musimy pamiętać o naszej historii, nigdy nie zawarliśmy żadnych umów pod dyktando - zaznaczył.

W wywiadzie dla państwowej telewizji Siergiej Ławrow mówił także, że Rosja nie zamierza skorzystać z broni jądrowej. - Myśl o atomie nieustannie kręci się w głowach zachodnich polityków, ale nie w głowach Rosjan. Zapewniam, że nie pozwolimy, aby jakakolwiek prowokacja wyprowadziła nas z równowagi - podkreślił.

Zobacz wideo Dlaczego Rosja sobie nie radzi w Ukrainie?

Ukraina atakowana przez Rosję

Rosja nie przestaje atakować ukraińskich miast. Pociski artyleryjskie spadają zarówno na położony na wschodzie Charków, jak i na Mariupol na południu. Rosyjska marynarka wojenna z kolei przesuwa się w kierunku Odessy. W walkach giną kolejni cywile.

Rosyjskie pociski trafiły w czwartek po południu w bloki mieszkalne i w szkołę w Czernihowie. Według świadków, jedno z osiedli mieszkaniowych jest w całkowitych zgliszczach. Nie jest na razie znana liczba ofiar.

Orban: Rosja musi być otoczona strefą neutralną. Mówi też o Polsce

Rakiety spadają też na Kijów i Charków, gdzie zniszczona została m.in. prawosławna katedra. Intensywny ostrzał prowadzony na Mariupol na południu kraju spowodował, że w mieście nie ma prądu ani wody.

Według przedstawicieli ukraińskiego prezydenta, Rosjanie chcą w ten sposób zastraszyć Ukraińców. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, że morale Ukraińców jest bardzo wysokie i w języku rosyjskim ponownie zaapelował do rosyjskich żołnierzy, aby porzucili broń.

Wzrost brutalności wojsk rosyjskich. "Chcą złamać wolę walki Ukraińców"

- Wracajcie do domu, by chronić rosyjską ludność. Nie na świecie, tylko u siebie w domu. Jest was tam 150 milionów. Chwała Ukrainie - mówił.

Rosjanie zdobyli miasto Chersoń, ale według ukraińskich władz od początku agresji stracili 9 tysięcy żołnierzy. Moskwa mówi jedynie o 500 zabitych. W Ukrainie miało zginąć 2 tysiące cywilów, a milion osób uciekło z kraju. Rosja miała też stracić ponad 200 czołgów, 900 pojazdów opancerzonych, 30 samolotów i 30 śmigłowców.

****

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj >>>

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc