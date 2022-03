Ukraińska szarża pod Kijowem idzie dobrze. Gdzie indziej nie wygląda to różowo [SYTUACJA NA FRONCIE]

Przybliżoną sytuację na ukraińskich frontach opisujemy codziennie. Tak wyglądała wczoraj.

Niewątpliwie największym wydarzeniem ostatnich 24 godzin jest duży ukraiński kontratak na zachód od Kijowa. Ukraińcy uderzyli w odsłonięte boki rosyjskich wojsk próbujących szerokim łukiem obejść miasto od zachodu. Opisywaliśmy to pokrótce wczoraj wieczorem.

Także na innych odcinkach w północnej części Ukrainy ukraińskie wojsko osiągnęło sukcesy. Niestety na południu, gdzie zresztą od początku wojny jest relatywnie najgorzej dla Ukraińców, Rosjanie mają wyraźne sukcesy.

Ogólna sytuacja przedstawia się orientacyjnie tak. To interaktywna mapa aktualizowana przez Jarosława Wolskiego, dziennikarza miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa".

Poważna kontrofensywa Ukraińców

Aktualnie najważniejsza bitwa toczy się na zachód od Kijowa. Wspomniany ukraiński kontratak trwa już ponad dobę i wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy odnoszą sukcesy. Próbujące okrążyć od zachodu rosyjskie wojska zostały zatrzymane i odrzucone. Jest możliwe, że to część z nich zostanie teraz okrążona, albo przynajmniej stłoczona na małym obszarze i bez możliwości efektywnego zaopatrywania. Ukraińscy cywile pokazywali w czwartek rano nagrania, na których ewidentnie widać ślady ciężkich walk w takich miastach jak Irpień.

Nad Irpieniem został na pewno zestrzelony rosyjski samolot, prawdopodobnie Su-30 lub Su-34. Uderzył w blok, niszcząc go w znacznym stopniu. W ruinach znaleziono szczątki maszyny i hełmu oraz buta pilota/pilotów.

W południe Ukraińcy pokazali nagranie z położonej dalej na zachód Buczy, gdzie ponownie podnieśli ukraińską flagę przed siedzibą lokalnych władz.

Wskazuje to na ewidentne sukcesy Ukraińców. Pojawiają się doniesienia, że równocześnie atakują rozciągnięte rosyjskie oddziały dalej na północ, w rejonie Iwankowa, w połowie drogi z Kijowa do białoruskiej granicy. To ważny węzeł komunikacyjny, który atakowali już raz kilka dni temu, ale zostali szybko wyparci po pierwszych sukcesach.

Ukraiński kontratak na zachód od Kijowa. Stan na 3 marca w południe Fot. Jarosław Wolski/map.army

Ogólnie Rosjanie na zachód od Kijowa są w ciężkich tarapatach. Rozciągnięci, wystawieni na kontrataki i z ogromnymi problemami zaopatrzeniowymi. Nie wiadomo jak ciężkie straty w tych walkach ponoszą sami Ukraińcy i czy wystarczy im sił do doprowadzenia kontruderzenia do końca. Pokażą to najbliższe dni. Jeśli odniosą tam zwycięstwo i zlikwidują całe to duże zgrupowanie próbujące jeszcze kilka dni temu okrążyć Kijów, to będzie to jedna z ważniejszych bitw tej wojny.

Na wschód od stolicy Ukraińcom najwyraźniej przynajmniej chwilowo udało się spowolnić lub zatrzymać postępy Rosjan. Miasto Czernichów położone dalej na północ w kierunku Rosji, nieustannie walczy i wiąże istotne rosyjskie siły, choć część z nich już je okrążyło i ruszyło ku Kijowowi. Samo miasto jest coraz ciężej atakowane artylerią i kolejne jego części zmieniają się w morze ruin.

Od pierwszego marca nie ma wiarygodnych informacji o dalszych postępach Rosjan idących na Kijów ze wschodu. Wówczas pojawiły się nagrania czołgów i żołnierzy w Bobrowicy, około 65 kilometrów od centrum stolicy.

Sytuacja na wschód od Kijowa i w północno-wschodniej Ukrainie Fot. Jarosław Wolski/map.army

Od tego czasu zapadła cisza i pojawiają się sugestie, że Ukraińcy w tym rejonie również wprowadzili do walki świeże siły trzymane na wschodnich granicach Kijowa. Pojawiły się na przykład zdjęcia zdobytego rosyjskiego sprzętu rzekomo w rejonie miejscowości Berezań.

Ogólnie Ukraińcy chyba zatrzymali Rosjan idących na wschód na Kijów, którzy po długim marszu liczącym około 250 kilometrów od granicy, mają poważne problemy z zaopatrzeniem. Kolumny próbujące je dostarczać są nieustannie atakowane przez Ukraińców. Polują na nie nawet ukraińskie oddziały specjalne.

Nie jest jasne, w jakim stopniu ukraińskie ataki na zaplecze Rosjan są skuteczne. Jednak według twierdzeń Pentagonu, około stu tysięcy rosyjskich żołnierzy zaangażowanych w operację na Ukrainę, czyli zdecydowana większość, jest w krytycznej sytuacji jeśli chodzi o zaopatrzenie. Ma im się kończyć paliwo i żywność, albo się wręcz skończyły.

Wojna podjazdowa na wschodzie

Na wschodzie od środy Ukraińcy donoszą o skutecznych kontratakach swoich oddziałów w rejonie od Sumy do Charkowa. Oba miasta mają być w znacznej mierze okrążone i ostrzeliwane artylerią, ale w ich okolicach działają najwyraźniej dość swobodnie ukraińskie związki zmechanizowane. W dwóch miejscach Rosjanie mieli zostać wręcz odrzuceni do granicy z poważnymi stratami. Na dowód pokazywane są zdjęcia zdobytego i zniszczonego sprzętu.

Co jednak bardziej istotne, Ukraińcy swoimi działaniami w tym rejonie mieli zablokować rosyjskie próby podążania na zachód w kierunku Dniepru. Stwarzało to poważne zagrożenie dla odcięcia ukraińskich sił ciągle walczących w Donbasie, ale przynajmniej na tę chwilę zostało ono zniwelowane.

Walki w rejonie Charkowa i Donbasu, stan na późny wieczór 2 marca Fot. Jarosław Wolski/map.army

W samym Donbasie Ukraińcy są stopniowo spychani przez Rosjan i separatystów. Ci publikują wiele zdjęć zniszczonego i porzuconego sprzętu. Nie wygląda jednak na to, aby ukraińskie oddziały się rozpadały czy ponosiły katastrofalne straty. Prawdopodobnie trwa próba zorganizowanego odwrotu ku Dnieprowi.

Południe krwawi

Na południu sytuacja jest niezmiennie zła, poza niektórymi odcinkami. Rosjanie i separatyści atakują największe miasto ukraińskie nad Morzem Azowskim, Mariupol. Bombarduje je artylerią, trwają zacięte walki z obrońcami. Nie ma raczej szans na rozbicie okrążenia, więc miasto jest skazane na agonię.

Dalej na północ marsz Rosjan w kierunku dużego miasta Zaporoże na Dnieprze został chwilowo zatrzymany lub spowolniony przez ukraińskie kontrataki. Obrona tego obszaru będzie dla Ukraińców kluczowa, aby pozwolić tu dotrzeć części oddziałów spychanych z południowej cześć Donbasu. Tam separatyści i Rosjanie wzięli między innymi Wołonowachę i pochwalili się dość liczną grupą ukraińskich jeńców. Niepewna sytuacja w tym regionie jest też w Energodarze, miejscowości, przy której jest największa elektrownia jądrowa Europy - Zaporoska. W środę ludność cywilna zablokowała Rosjanom wjazd do miasta. Dzisiaj pojawiły się zdjęcia pożarów na jego obrzeżach i sugestie, że trwają jakieś walki.

Sytuacja na południu Ukrainy, stan na 2 marca wieczorem Fot. Jarosław Wolski/map.army

Dalej na południu na zajętych najszybciej obszarach tuż przy Krymie, Rosjanie ewidentnie zaczynają próbę walki o serca Ukraińców. Do Melitopola zajechały ciężarówki z pomocą humanitarną, a wydający ją rosyjscy żołnierze dodawali do niej ulotki, że oni przyjechali tylko uwolnić Ukraińców od "kijowskiej junty". Kolejka ludzi brała od nich żywność. W tle powiewała wielka Ukraińska flaga, której Rosjanie najwyraźniej nie zdjęli z masztu w centrum miasta.

W nocy okazało się natomiast, że wieści o kompletnym opanowaniu miasta Chersoń przez Rosjan były przedwczesne. Po zmroku w niektórych rejonach miasta wybuchły walki. Nie wydaje się jednak, aby Ukraińcom udało się je odbić. Być może to resztki ukraińskich sił w mieście, albo jakieś ograniczone ataki partyzanckie.

Dalej na zachód Rosjanie ewidentnie próbują obejść miasto Mikołajów, blokujące im drogę do Odessy. W środę przeprowadzili ograniczone desanty ze śmigłowców w tym rejonie, ale nie jest jasne z jakim skutkiem. Ukraińcy pokazali kilka godzin później trzech pojmanych żołnierzy specnazu, którzy mieli uczestniczyć w tym ataku. Niezależnie od tego czołówki wojsk lądowych Rosjan doszły do Wozneseńska dalej na północ. Ukraińcy opublikowali nagranie zniszczonego konwoju w rejonie miasta. Nie jest jasne czy to był element jakiejś większej bitwy, czy wstępnego badania terenu przez Rosjan.

Równocześnie po raz kolejny pojawiają się doniesienia o rychłym desancie morskim w rejonie Odessy. W środę do sieci trafiło nagranie zespołu rosyjskich okrętów desantowych przy zachodnim wybrzeżu Krymu. Rzekomy desant był już kilka razy zapowiadany, a potem nie dochodził do skutku. Na razie nie wygląda na to, żeby rosyjskie wojsko już podchodziło do Odessy od strony lądu, więc rzucanie na tak duże miasto maksymalnie kilku tysięcy lekko uzbrojonych żołnierzy piechoty morskiej wydaje się ryzykownym pomysłem.

Ukraińcy nie chcą ustąpić

Najnowsze doniesienia jasno wskazują, że po tygodniu walk Ukraińcy sięgnęli po rezerwy. Zwłaszcza w rejonie Kijowa. Być może założyli, że teraz jest na to najlepszy moment, kiedy po odsunięciu się od granicy rosyjskie oddziały mają poważne problemy z zaopatrzeniem i nie można im dać czasu na naprawę tego stanu rzeczy. Nie wiadomo jakie straty ponoszą sami Ukraińcy i na ile im tych sił wystarczy. Generalnie ukraińska strategia wyraźnie zakłada w większości kraju oddawanie terenu Rosjanom, ale jednocześnie ciągłe szarpanie ich, wykrwawianie ograniczonymi kontratakami i wojną partyzancką. Poza tym kurczową obronę kluczowych miast, które z natury świetnie się do tego nadają, choć za cenę ogromnego cierpienia ludności cywilnej i zniszczeń.

Sprawdza się to jak na razie dość dobrze na północy kraju. Na południu rosyjskie działania są jednak wyraźnie lepiej zorganizowane. Nie ma tylu doniesień o porzuconym sprzęcie, niskim morale i kryzysie zaopatrzeniowym. Jest możliwe, że operacja tam była planowana już od dawna, a do jej wykonania zaangażowano lepsze siły, w mniejszym stopniu złożone z rezerwistów i poborowych. Na inwazję czekały też w lepszych warunkach, bo w rejonie Krymu jest jednak cieplej i bardziej sucho, niż na północnych granicach Ukrainy.

Pozostaje mieć nadzieję, że Ukraińcom uda się ustabilizować sytuację w rejonie Kijowa i szerzej na północy, przez co będą mogli przerzucić część sił na południe i tam skuteczniej opierać się Rosjanom. To jednak jeszcze odległa perspektywa, o ile w ogóle realna. Kluczowe będzie to, co w najbliższych dniach stanie się w rejonie Kijowa.