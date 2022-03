Orban tłumaczy się za Putina: Rosja musi być otoczona strefą neutralną. Mówi też o Polsce

- Rosjanie wysunęli dwa żądania: by Ukraina została krajem neutralnym i nie dołączyła do NATO. Rosjanie nie otrzymali tych gwarancji bezpieczeństwa, więc postanowili je uzyskać w inny sposób - wojną - tłumaczy działania Putina Viktor Orban w rozmowie z węgierskim portalem mandiner.hu. - Takie jest geopolityczne znaczenie tej wojny. Rosjanie przestawiają mapę bezpieczeństwa kontynentu. Ich wizja polityki bezpieczeństwa polega na tym, że Rosja musi być otoczona strefą neutralną. Ukraina dotychczas postrzegana była jako strefa pośrednia, której nie udało zneutralizować środkami dyplomatycznymi, więc teraz chcą to zrobić siłą militarną.



Jednocześnie Orban podkreśla, że według niego wojna nie jest dobrym rozwiązaniem i apeluje o pokój w całej Europie.



- Węgry to państwo pokoju, a w naszym interesie jest trzymanie się z dala od wojny i jak najszybsze porozumienie stron oraz osiągnięcie pokoju. Nie wolno nam wchodzić w ten konflikt - dodaje.

REKLAMA

Przesuwanie granic

Dziennikarz węgierskiego portalu zadał pytanie również o wpływ wojny w Ukrainie na współpracę grupy wyszehradzkiej (V4), do której zaliczają się Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.

- Do tej pory oddzielaliśmy współpracę V4 od kwestii polityki wojskowej, ponieważ wiedzieliśmy, że istnieje między nami różnica zdań - tłumaczy Orban. - Teraz, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, nie możemy dłużej wykluczać tej kwestii, bo to jest najważniejsza sprawa. Chcemy trzymać Rosjan z dala od nas, ale jednocześnie jest między nami znacząca taktyczna różnica. Polacy chcą przesunąć granicę świata zachodniego aż do granicy świata rosyjskiego. Dopiero wtedy poczują się bezpieczni. A NATO, w tym Polska, będą mogły rozmieścić odpowiednie siły na zachód od tej linii. [...] Istotą węgierskiego myślenia taktycznego jest posiadanie wystarczająco szerokiego i głębokiego obszaru między Rosjanami a Węgrami. Dziś ten obszar nazywa się Ukrainą.



Dodał, że Polacy oczywiście wiedzą, że mogą liczyć na Węgrów, a oni, że mogą liczyć na Polaków.

Zobacz wideo

Sankcje na Rosję

Orban zapowiedział także nowe zdefiniowanie celów i interesów Węgier, jednocześnie potwierdzając, że nie będą wetować sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. Tłumaczy to tym, że najważniejsza jest teraz jedność UE.

- Co do powojennych stosunków dwustronnych, jedno jest pewne - po wojnie Rosja będzie nadal istnieć. A Węgry i Unia Europejska będą miały interesy nawet po wojnie. Nie ma argumentów za zerwaniem naszej współpracy energetycznej z Rosjanami. Przywódcy UE stwierdzili również, że sankcje nie dotkną dostaw energii z Rosji, ponieważ zrujnowałoby to europejską gospodarkę - mówi Orban.

Na pytanie dziennikarza, w jaki sposób Węgrzy pomagają Ukraińcom, odpowiedział, że przede wszystkim w negocjacjach z Rosją, zapewnieniu miejsca do rozmów pokojowych. Ponadto niosą pomoc humanitarną - benzynę, olej napędowy, żywność i podstawowe artykuły - i przyjmą każdego, kto pochodzi z Ukrainy.