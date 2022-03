Ukraina. Doradca Zełenskiego: W przejętych przez Rosjan miastach dochodzi do kradzieży i mordów

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski - przez krytyków był nazywany komikiem i klaunem, dziś odważnie przewodzi Ukrainie

"W przejętych przez Rosjan wsiach i miasteczkach dochodzi do kradzieży i mordów" - przekazał doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. Jednocześnie zaapelował do organizacji międzynarodowych o pomoc w utworzeniu korytarzy humanitarnych w celu ewakuowania cywilów, przewiezienia leków i umożliwienia przejazdu karetkom pogotowia.



Więcej informacji z wojny w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Rosja. Szpitale trzymają miejsca dla żołnierzy, przestają przyjmować cywilów

Wojna w Ukrainie. Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia w wielu miastach

W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim w ciągu minionej doby zginęły 34 osoby - podają służby medyczne. 285 osób jest rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci.

Oprócz Charkowa obiektem ostrzałów i nalotów były też miasto Izium oraz wioski Jakowliwka i Choroszewo.

Już 1 mln Ukraińców uciekło przed "przerażającą rzeczywistością przemocy"

W wyniku rosyjskiego ostrzału w mieście Izium, w obwodzie charkowskim, zginęło osiem osób, w tym dwoje dzieci. Z kolei W Sumach, na północy kraju, w wyniku uderzenia rakiety rannych zostało pięć osób - poinformowały Rada Najwyższa Ukrainy i lokalne władze.

Doszło również do wielu pożarów, do których miejscowa straż pożarna wyjeżdżała 30-krotnie. Saperzy byli ponadto wzywani do neutralizacji pocisków, które nie wybuchły.

Z kolei w Mariupolu w obwodzie donieckim brakuje prądu i wody - podały władze tego obwodu.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj