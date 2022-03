"New York Times": Chiny wiedziały o planowanym ataku Rosji na Ukrainę

Chiny były poinformowane o planowanym przez Rosję ataku na Ukrainę - pisze dziennik "New York Times", powołując się na informacje wywiadowcze. Przedstawiciele chińskich władz mieli naciskać na Rosję, aby do inwazji nie doszło w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które trwały od 4 do 20 lutego.

