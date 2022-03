Dziennikarka Lesia Vakuliuk: Koleżanka stała w kolejce po chleb. Dostali bochenek na cztery osoby

Jednym z gości Porannej Rozmowy Gazeta.pl prowadzonej przez Łukasza Rogojsza była dziennikarka telewizji Ukraina24 - Lesia Vakuliuk. Zapytana o to, jak wygląda sytuacja cywili w Ukrainie, poinformowała, że większość cywili ucieka z kraju. Sytuacja jest dramatyczna. Ludzie boją się, domy mieszkalne są bombardowane.

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Poranna Rozmowa Gazeta.pl (03.03)

- Moja koleżanka wyjechała z dzieciakami do Wiednia. Powiedziała, że na dworcu w Kijowie sytuacja jest dramatyczna. Mężczyźni biją kobiety, żeby dostać się do pociagu - poinformowała dziennikarka.

Lesia Vakuliuk zapytana o to, czego ludzie w Ukrainie potrzebują teraz najbardziej, wymieniła między innymi: leki przeciwbólowe, bandaże, latarki, baterie, chleb, mąka i drożdże, pampersy, podpaski dla kobiet.

- W moim miasteczku, w którym mieszkałam sześć lat, nie ma żadnego sklepu, wszystkie zostały zniszczone. Ludziom kończy się jedzenie. Koleżanka z pracy pisała, że stała w kolejce po chleb. Dostali jeden bochenek na cztery osoby - poinformowała Vakuliuk.

Dziennikarka Lesia Vakuliuk: Bardzo się cieszę, gdy moi znajomi piszą na Facebooku, że żyją

Jak przyznała dziennikarka, cztery miesiące skończyła remont domu. Jak dodała, dziś nie wie nawet, czy ten dom jeszcze stoi, czy nie został zniszczony.

- Niektórzy moi koledzy poszli do obrony terytorialnej, niektórzy pracują w telewizji, inni pracują w domu. Nie mogą wyjechać, bo cały czas są strzały i wybuchy. Rosyjscy żołnierze strzelają do cywili - dodała.

- Bardzo się cieszę, gdy moi znajomi piszą na Facebooku, że żyją. Parę dni temu w ataku na wieżę telewizyjną w Kijowie zginął mój kolega, operator, który nie zdążył uciec - przyznała.

Redaktor porannej rozmowy zapytał dziennikarkę o to jak wygląda obecnie praca ukraińskich dziennikarzy.

- Nie ma różnych stacji telewizyjnej, jest jedna, do której włączyli się pracownicy z wielu stacji. Jak dodała, część dziennikarzy, prezenterów czy kamerzystów wyjechała do Lwowa i tam pracują. - 24 godziny na dobę mówimy o tym, co się dzieje w naszym kraju - zdradza.

Wojna w Ukrainie. Walką z dezinformacją

Łukasz Rogojsz pytał również o dezinformację w kraju i o to, czy Rosjanie próbują wmówić, że sytuacja w Ukrainie wygląda inaczej niż naprawdę.

- Rosjanie w telewizji kłamią, mówią wszystko odwrotnie, niż jest tutaj w Ukrainie - stwierdziła stanowczo Lesia Vakuliuk.

Dziennikarka dodała, że Rosjanie nie mogą działać przez ukraińskie media, ale mogą szerzyć dezinformację przez grupy na portalach społecznościowych.

- Moja pasierbica ma 19 lat, zapisała się jako wolontariuszka i pracuje w portalach społecznościowych. Jej praca polega na tym, że gdy widzi, że jest jakaś dezinformacja, to ona ją blokuje, żeby ta informacja nie szła dalej.

Jak poinformowała dziennikarka, "to nie jest tylko wojna z czołgami i z bronią. To jest też wojna z informacją". - Moją bronią są słowa - podsumowała Vakuliuk i podziękowała Polakom za wszystko, co robią dla Ukrainy.

- Wiem, co dla nas robicie i to jest dla nas bardzo ważne - dodała.

