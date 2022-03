Pentagon: Rosyjskie czołgi nie posuwają się do przodu. Są zaskoczeni oporem Ukraińców

Jak przekazał w środę rzecznik Pentagonu John Kirby, z informacji wywiadowczych wynika, że "rosyjskie czołgi nie posuwają się do przodu". Chodzi o długą kolumnę pojazdów, która ma zmierzać w stronę Kijowa.

- Uważamy, że jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, Rosjanie mogą się przegrupowywać, oceniać brak postępu, i rozważać, jak nadrobić stracony czas. Po drugie, wierzymy, że mierzą się z problemami logistycznymi i wyzwaniami, których nie przewidzieli. Po trzecie, napotykają opór Ukraińców – powiedział John Kirby. Dodał, że docierają do nich sygnały, iż Ukraińskie działania mogły skutecznie spowolnić ten konwój, który rozciągnięty jest aż na 60 kilometrów.

Według rzecznika Pentagonu siły rosyjskie na północy napotykają na większy opór, niż na południu. Podczas trwania tej konferencji nie było jeszcze całkowitej pewności, że Rosjanom udało się zdobyć miasto Chersoń. 3 marca takie informacje zostały podane przez lokalne władze.

- Widzimy, że Rosjanie próbują zdobyć Mariupol, jedno z większych miast na południu. Ale nie wierzymy, że siły rosyjskie są w centrum miasta i mamy wszelkie powody, by sądzić, że Mariupol będzie broniony – dodał.

Rosjanie dotychczas nie zdobyli żadnego z istotnych ukraińskich miast, w tym Kijowa, Charkowa czy Czernihowa. - Są zaskoczeni oporem Ukraińców - podkreślał Kirby.

Wojna w Ukrainie. "Ukraińcy walczą dzielnie i kreatywnie"

- Rosjanie mierzą się z oporem w Chersoniu, z oporem w Mariupolu. Myślę więc, że musimy tylko zobaczyć, jak to się potoczy - powiedział rzecznik. - Widzimy porzucone pojazdy. Widzimy problemy z dostawami paliwa i żywności. Popełnili kilka błędów i pracują nad tym.

Dodał, że "Ukraińcy walczą dzielnie i kreatywnie", ale nie możemy zapominać, że Rosjanie mają znaczną siłę bojową, której jeszcze nie zaangażowali w walkę. Kirby podkreślił, że trzeba myśleć pragmatycznie. Ruchy wojsk rosyjskich wskazują na chęć zdobycia Kijowa od strony Białorusi oraz Rosji. Drugi kierunek natarcia, na Charków, po zdobyciu może również oznaczać dalszy marsz na Kijów. Od strony Krymu wojska rosyjskie kierują się w dwie strony, na północny zachód i północny wschód.

USA. Opóźniony test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman

Rzecznik Pentagonu zapowiedział również, że próba międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman III zostanie przełożona. Jednym z powodów takiego działania ma być pokazanie, że nie będzie angażowania się USA w działania, które mogą zostać źle zrozumiane.

- Opóźnienie tego testu nie ma wpływu na naszą strategiczną postawę nuklearną. Ten test nie jest odwołany - powiedział Kirby. - Nie będę odnosił się do szczegółów naszej strategii, z wyjątkiem powtórzenia tego, co wielokrotnie słyszałem od sekretarza. Nasza strategia jest odpowiednia do zadania, jakim jest obrona naszego kraju, naszych sojuszników i naszych partnerów.