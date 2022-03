Wśród przeznaczonych na potrzeby wojska szpitali znalazła się m.in. miejska klinika nr 2 w Biełgorodzie - rosyjskim mieście leżącym ok. 40 km od granicy ukraińsko-rosyjskiej, które wraz z okolicznymi regionami jest zamieszkiwane przez ok. 400 tysięcy ludzi. Według doniesień rosyjskich dziennikarzy "Nowoj Gaziety" ta największa placówka w regionie udziela pomocy wyłącznie rannym żołnierzom, a pacjentom cywilnym odmawia leczenia.

Szpitale w Biełgordzie przestają przyjmować pacjentów cywilnych. Departament zdrowia zaprzecza

Andrej Ikonnikow, szef Departamentu Zdrowia obwodu Biełgorod, zaprzecza doniesieniom o tymczasowym przekształceniu szpitala w placówkę wyłącznie dla rannych żołnierzy.

"Widzę w sieci wiele informacji, że szpital miejski 2 w Biełgorodzie nie przyjmuje już pacjentów cywilnych - to nieprawda. Pracujemy dalej jak zwykle, nie nastąpiły żadne zmiany. Placówka medyczna jest okrętem flagowym w świadczeniu nagłych i planowych zabiegów medycznych w stolicy regionu - jest tutaj 17 wyspecjalizowanych oddziałów, ponad 1000 łóżek. Szpital jest wyposażony we wszystko, co niezbędne. Nikt nie zostanie bez pomocy"- napisał Ikonnikow na swojej stronie VKontakte.

Jednak korespondent "Nowoj Gaziety" miał być świadkiem, jak personel izby przyjęć został zwołany na walne zebranie oddziału traumatologicznego "w celu omówienia spraw z agendy wojskowej". Ponadto, jak dowiedział się dziennikarz od pracowników prywatnego centrum medycznego Pokolenie, w związku z intensywnym napływem rannych, w ich leczenie zaangażowani są także specjaliści z prywatnych klinik medycznych.

"Nowaja Gazieta" donosi, że nowoczesny szpital miejski nr 2 stał się szpitalem urazowym i jest przepełniony pacjentami rannymi podczas wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, ilu ich jest, skąd są przywożeni, w jakim są stanie czy jak długo ma potrwać taka sytuacja.

"Nowaja Gazieta", która pisała wprost, że Putin napadł Ukrainę i nazywała to wojną, a nie - jak chce rosyjska propaganda - "specjalną operacją wojskową w Ukrainie" - dostała już w zeszłym tygodniu ostrzeżenie. Roskomnadzor, rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, oskarżył "Nowoju Gazietu" o "rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji".

"Nowaja Gazieta", rosyjski prodemokratyczny dziennik, jako jeden z nielicznych ma odwagę krytykować rosyjski rząd i Putina. Jego redaktor naczelny Dmitrij Muratow otrzymał w zeszłym roku Pokojową Nagrodę Nobla.

