Cztery rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji. "To wygląda jak komunikat"

Choć rosyjskie ingerencje w przestrzeń powietrzną krajów nordyckich zdarzają się dość regularnie, to środowe zdarzenie zostało poddane szczególnej kontroli ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. - W obecnej sytuacji traktujemy ten incydent bardzo poważnie - oświadczył szef szwedzkich sił powietrznych Carl-Johan Edström, cytowany przez The Local. - To nieprofesjonalne i nieodpowiedzialne działanie ze strony Rosji - podkreślił.

Dodał, że incydent był "krótkotrwały", ale szwedzkie odrzutowce Jas 39 Gripen zostały wysłane do udokumentowania na zdjęciach dwóch rosyjskich myśliwców Su-24 i dwóch Su-27. - To pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani. Byliśmy tam, aby zapewnić integralność terytorialną i zabezpieczyć granice Szwecji. Mamy pełną kontrolę nad sytuacją - zapewnił dowódca.

Naruszenie zbiegło się w czasie ze wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi armii Szwecji i Finlandii na Morzu Bałtyckim. Uczestniczyły w nich okręt wojenny i myśliwce sił powietrznych, w tym dwa fińskie samoloty F/A-18 Hornet. Wszystkiemu na miejscu przyglądali się byli ministrowie obrony obu krajów.

Szwedzki ekspert ds. obronności: Rosja chce nas ostrzec, byśmy nie trzymali strony Ukrainy

Wojna w Ukrainie skłoniła Szwecję do aktywności poprawiającej bezpieczeństwo kraju. We wtorek premierka Magdalena Andersson ogłosiła, że rząd podejmuje działania w kierunku przyspieszenia dozbrojenia.

Zdaniem eksperta ds. obronności Roberta Dalsjö środowe naruszenie może być ostrzeżeniem dla Szwecji, by nie trzymała strony Ukrainy. - Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Rosja nie próbowała nam w ten sposób czegoś powiedzieć - ocenił w rozmowie z agencją informacyjną TT.

- Cztery samoloty naruszające szwedzką przestrzeń powietrzną w tym samym czasie wyglądają jak komunikat, zwłaszcza teraz - powiedział. - Zakładam, że jest to sygnał, iż Rosji nie podoba się to, że jesteśmy po stronie Ukrainy i wysłaliśmy broń do tego kraju, okazaliśmy mu solidarność wraz z UE i postanowiliśmy wzmocnić szwedzką obronę - dodał.

Szwecja zwiększyła wydatki na wojsko po aneksji Krymu przez Rosję

Po zakończeniu zimnej wojny Szwecja ograniczyła wydatki na wojsko. Parlament zmienił zdanie dopiero w 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję. W 2017 r. Szwecja przywróciła obowiązkową służbę wojskową, a w styczniu 2018 r. ponownie otworzyła swój garnizon na wyspie Gotlandia na Bałtyku. W październiku 2020 r. kraj zwiększył wydatki na obronę o 40 proc., przeznaczając na ten cel dodatkowe 27 mld koron szwedzkich (prawie 12 mld złotych), które do budżetu obronnego trafią w latach 2021-2025.

