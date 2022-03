Zełenski: "Ukraina nie chce być pokryta zwłokami". Podał straty wśród rosyjskich żołnierzy

Trwa ósmy dzień inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. W najnowszym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował sytuację w kraju. Zwrócił się on również bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy.

Zobacz wideo Andrzej Duda rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. "Będą bronili Kijowa ze wszystkich sił"

- Ten dzień nie jest dobry dla wroga. W tydzień zniszczyliśmy plany wroga, które były przygotowywane latami. Możecie w nas uderzać rakietami 10 albo 20 lat, ale my nie oddamy naszego kraju. Weszliście na naszą ziemię. My całkowicie naszą wolność ochronimy i jej nie oddamy. Dla nas, Ukraińców, jest to wielka wojna ojczyźniana. Wiemy, jak takie wojny się kończą. Nasza armia walczy, aby zwalczyć wroga - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że od początku inwazji zginęło już blisko dziewięć tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Apel do Rosjan

- Ukraina nie chce być pokryta zwłokami żołnierzy. Zabierzcie ich do domu. Powiedzcie swoim dowódcom, że chcecie żyć, że nie chcecie umierać tutaj, w Ukrainie. Przestańcie, bo pokój jest najważniejszy - zwrócił się do Rosjan. Dodał również, że Ukraina wciąż walczy, a morale wroga spada.

- Oni nie wiedzą, po co tutaj są. Jest ich dziesiątki tysięcy, ale ich morale się pogorszyło. Ukraińcy biją tego wroga nawet bez broni. Jestem dumny z miast i wiosek Ukrainy, które nie wpuszczają okupantów - przekazał prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski na koniec przemówienia poinformował, że kolejnych 15 Ukraińskich żołnierzy którzy polegli w walce, zostało pośmiertnie odznaczonych tytułem Bohatera Ukrainy. Dodał też, że służby Ukrainy pracują nad tym, żeby zorganizować korytarz humanitarny.

