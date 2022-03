MON Ukrainy ostrzega przed prowokacją Rosjan. Deepfake z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

Ukraiński MON ostrzega przed prowokacją Rosjan z użyciem deepfake. To technologia obróbki obrazu wykorzystująca sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do nakładania obrazów ruchomych i nieruchomych na obrazy lub filmy źródłowe. Zastosowano ją m.in. w rosyjskiej reklamie, w której na sylwetkę pewnego aktora nałożono twarz Bruce'a Willisa oraz w teledysku Becka i Paula McCartneya, w którym drugi z muzyków "wystąpił" w swojej młodszej wersji.

Nowa technologia ma jednak swoje groźniejsze oblicze, które może służyć do siania dezinformacji. W grudniu 2020 r. przestrzegła przed tym brytyjska telewizja Channel 4. Stacja pokazała widzom filmik, na którym "królowa Elżbieta II", przy okazji składania rodakom świątecznych życzeń, podziękowała Channel 4, że w końcu może powiedzieć to, co chce, a nie to, co jej każą. "Królowa" skomentowała m.in. odejście swojego wnuka, księcia Harry'ego, z rodziny królewskiej oraz ustąpienie księcia Andrzeja z obowiązków królewskich, po ujawnieniu jego powiązań z przestępcą seksualnym Jeffrey'em Epsteinem. Po wszystkim "Elżbieta II" wskoczyła na stół i zaczęła tańczyć.

MON Ukrainy: Rosja może zrobić deepfake z Zełenskim, w którym "prezydent" ogłosi kapitulację

Teraz, w obliczu wojny w Ukrainie, deepfake może stać się bardzo groźnym narzędziem w rękach Rosji. Jak podkreśla Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Rosja wykorzystuje szereg metod wojny hybrydowej. Prowokowała już filmikami, które miały pokazywać rzekome masowe egzekucje cywili w separatystycznych republikach - donieckiej i ługańskiej.

"Rosja chce iść o krok dalej i wykorzystać technologię deepfake w momencie, gdy będzie przekonana, że siły Ukrainy są już na wyczerpaniu i że zechcemy zrezygnować ze swoich interesów państwowych" - przekazał GUR na Facebooku. "Ale - po pierwsze - tak się nigdy nie stanie, a po drugie - nasi oficerowie wywiadu ostrzegają, że w takim filmie może zostać wykorzystana twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego".

"Bądźcie zatem świadomi: taki film będzie fałszerstwem, a jego celem będzie rozbudzenie paniki, dezorientacja, doprowadzenie nas do rozpaczy i przekonanie naszych żołnierzy do poddania się" - podkreślono. "Jednak, jak mówi znane powiedzenie, 'kto ma wiedzę, ten ma władzę'. Dlatego my, Ukraińcy, już zaopatrzyliśmy się w popcorn i nie możemy się doczekać tego 'arcydzieła' z Rosji" - dodano.

