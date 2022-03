Seria potężnych eksplozji w Kijowie, Chersoń padł. "Mamy trudności z chowaniem ciał" [PODSUMOWANIE NOCY]

Zobacz wideo Duda: Polska nie zamierza brać udziału w wojnie

Ukraina wciąż walczy z rosyjską inwazją, która z każdym dniem robi się coraz bardziej brutalna. W związku z bardzo trudną sytuacją humanitarną ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów mają zatwierdzić w Brukseli przepisy o "czasowej ochronie" uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy (początek spotkania około 9.30). Bruksela szacuje, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę z kraju ucieknie około czterech milionów osób. - Dyrektywa daje prawo do pracy, edukacji, opieki społecznej i służby zdrowia, mieszkania oraz legalnego pobytu - mówiła unijna komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson. Poniżej podsumowanie nocy:

>>> Chersoń na południu Ukrainy został zajęty przez rosyjską armię. To największe miasto zdobyte przez Rosję od momentu rozpoczęcia inwazji. Zajęcie miasta daje Rosjanom kontrolę nad przeprawą na zachodnią stronę Dniepru oraz ujściem rzeki do Morza Czarnego. Jeszcze w środę miały toczyć się tam walki. W mieście będzie obowiązywać godzina policyjna. Mer miasta prosił Rosjan, by nie strzelali do cywilów. Okupanci są we wszystkich dzielnicach mieści. Mer Ihor Kołychajew przekazał, że prosił przedstawicieli rosyjskich sił, by "nie strzelano do ludzi". - Mamy ogromne trudności ze zbieraniem i chowaniem ciał ofiar, dostawami żywności i leków, udzielaniem pomocy w wypadkach - przekazał. W sklepach nie ma jedzenia, kończy się też woda.

>>> W nocy Kijów, który cały czas się broni, był intensywnie ostrzeliwany przez Rosję. Doszło do co najmniej czterech potężnych eksplozji - m.im. w pobliżu mostu południowego, obok osiedla Nowopeczerskie Lipki w centrum Kijowa, w pobliżu stacji metra i szpitali. Cztery wybuchy nastąpiły po sobie - nie wiadomo, jakie są straty. Wiadomo, że duże zniszczenia są także m.in. w Borodziance w obwodzie kijowskim

>>> Pentagon ostrzegł, że na Kijów z dwóch stron - od strony północnego zachodu (z Białorusi) oraz od strony północno-wschodniej nadciągają kolejne wojska rosyjskie. "Nie znamy dokładnie planów prezydenta Władimira Putina, ale ruchy wojsk wskazują na to, że celem Rosjan jest zdobycie Kijowa; mogą też dążyć do otoczenia jednostek ukraińskich na wschodzie kraju" - przekazał rzecznik Pentagonu. "Wojska rosyjskie idą na Kijów od strony Białorusi (z północnego zachodu) oraz od strony Rosji (kierunek północno-wschodni). Drugi kierunek natarcia, na Charków, który jest dużym miastem i sam w sobie istotnym celem, może również oznaczać dalszy marsz na Kijów" - dodał.

>>> W sieci pojawiły się nagrania potężnych wybuchów nad miastem. Dwa z nich uchwyciła kamera reportera CBS News, który właśnie kończył relację na żywo

>>> Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazała, że od początku napaści Rosji na Ukrainę zginęło nawet 2 tys. cywilów. "Co godzinę giną nasze kobiety i dzieci" - przekazano.

>>> Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) przekazało z kolei, że w wyniku inwazji rosyjskiej do północy 1 marca potwierdzono śmierć 227 cywilów. Rannych zostało co najmniej 525 osób. Ale podano jednocześnie, że to jedynie oficjalnie dane o ofiarach - UNHCHR potwierdza, że prawdziwa liczba ofiar jest zapewne znacznie wyższa.

>>> Charków wciąż sie broni, miasto jest intensywnie ostrzeliwane. W nocy także dochodziło do ataków

>>> W Rosji trwają antywojenne protesty. Jak informują rosyjskie media niezależne, władze nasilają represje wobec przeciwników wojny z Ukrainą. Według portalu OWD-info minionej doby w Rosji policja zatrzymała 724 osoby, które wyszły na ulice z plakatami „NIE dla wojny". Protesty odbywały się w 33 miastach.

