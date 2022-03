Trybunał w Hadze wszczął śledztwo w sprawie możliwych zbrodni wojennych w Ukrainie

Zobacz wideo W jaki sposób Rosjanie będą chcieli zdobyć Kijów?

O wszczęciu śledztwa poinformował prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) Karim Khan. Dodał, że do jego biura wpłynęły formalne wnioski o wszczęcie śledztwa w tej sprawie od 39 państw.

Postępowanie ma objąć okres od 21 listopada 2013 roku i dotyczyć zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa popełnionych na terytorium Ukrainy przez jakąkolwiek osobę. ICC zaczął zbierać materiał dowodowy.

"We wstępnej analizie sytuacji na Ukrainie, urząd prokuratora znalazł już uzasadnione podstawy, by sądzić, że zostały popełnione przestępstwa podlegające jurysdykcji Trybunału i zidentyfikował potencjalne przypadki, które byłyby dopuszczalne (do oskarżenia - red.)" - czytamy w oświadczeniu.

Trwają analizy możliwych zbrodni wojennych

Rosja 24 lutego dokonała inwazji Ukrainy na wniosek prezydenta Władimira Putina. W pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie zginęło co najmniej dwa tysiące cywilów. Wielokrotnie więcej odniosło rany. Organizacja Amnesty International poinformowała o co najmniej 10 przypadkach możliwych zbrodni wojennych.

Analitycy przeanalizowali dowody cyfrowe - w tym zdjęcia, filmy i zdjęcia satelitarne masowych ataków na Ukrainie. Zweryfikowali naruszenia prawa międzynarodowego, które mogą stanowić zbrodnie wojenne - informuje AI. To m.in. ataki na budynki mieszkalne, szkoły i szpitale, w tym z użyciem zakazanej przez niektóre kraje amunicji kasetowej. Trwa weryfikacja kolejnych ataków.

