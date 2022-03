W środę 2 marca mija siódmy dzień ataku Rosji na Ukrainę. Od początku wojny w niektórych rosyjskich miastach organizowane są protesty antywojenne. Jak pisaliśmy, we wtorkowej manifestacji policjanci zatrzymali nawet dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Dziewczynki i chłopcy trafili do aresztu, z którego wyciągnęli je dopiero prawnicy. "Putin jest na wojnie z dziećmi" - skomentował to wydarzenie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Rosja. Protesty przeciwko wojnie w Ukrainie. Wśród zatrzymanych 77-letnia aktywistka

Do podobnych zatrzymań dochodzi także kolejnego dnia protestów w Rosji. Na wydarzeniach tych pojawia się coraz więcej osób, zwłaszcza w dużych miastach takich jak Moskwa i Petersburg. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak funkcjonariusze zatrzymują demonstrujących - którzy są spokojni i nie stawiają żadnego oporu.

Media zbulwersowało zwłaszcza zatrzymanie 77-letniej Jeleny Osipovej, kobiety znanej z antywojennych protestów w Petersburgu. Wcześniej kobieta otrzymała oklaski od zgromadzonych. W jednej dłoni trzymała antywojenny plakat, na którym można zobaczyć m.in. atom i tzw. grzyb po wybuchu bomby nuklearnej, co zapewne odnosi się do ostatnich słów Władimira Putina. Prezydent Rosji ostrzegał bowiem świat przed bronią jądrową.

Do 77-latki podeszło dwóch funkcjonariuszy. Kobieta, która cały czas spokojnie stała, nie chciała oddać policji namalowanych przez siebie plakatów. Wówczas policjanci wzięli ją pod ręce i wyprowadzili z demonstracji. Kobieta prosiła ich, by ją puścili. Kolejni funkcjonariusze zatrzymywali protestujących, którzy próbowali pomóc kobiecie.

Rosja. Jelena Osipova już w 2014 roku protestowała przeciwko wojnie z Ukrainą

77-letnia Jelena Osipova to malarka, która znana jest w Rosji także jako działaczka antywojenna. W 2015 roku o 70-letniej Osipovej pisano: "Stoi na zewnątrz w deszczu, mrozie i upale na prawie wszystkich wiecach i protestach, które miały miejsce w Petersburgu w ostatnich latach. Uderzające plakaty, które Osipova trzyma w dłoniach, piętnują niesprawiedliwości lub zbrodnie, ostrzegają przed niebezpieczeństwami i wyrażają współczucie dla ciężkiej sytuacji innych - niezależnie od tego, czy padli ofiarą ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych, niedemokratycznych wyborów czy naruszeń praw obywatelskich" - czytamy w materiale therussianreader.com.

Jelena Osipova przyznała w rozmowie z rosyjskim magazynem, że była wielokrotnie zatrzymywana, czasem brutalnie, na protestach w Rosji. - Kiedy wybuchła wojna z Ukrainą (w 2014 roku - red.) doszło do nieprzyjemnych incydentów w trakcie protestu. Jednak ludzie, którzy chodzą na te wydarzenia, myślą tak jak ty, a to jest bardzo ważne. Czujesz, że nie jesteś sam ze swoimi myślami, że są inni ludzie, którzy myślą w ten sam sposób. Ok, nie ma ich tak wielu, ale są - powiedziała.

- Teraz może będzie trudniej i ludzie nie będą protestować, bo z uchwalonymi prawami [które ograniczają publiczne protesty - red.] grzywny są tak wysokie, że nie można ich zapłacić. Szkoda, że ??społeczeństwo od początku zrezygnowało i nie sprzeciwiało się tym prawom. W końcu mogli stawić opór i wyjść na ulice. Gdy ludzie zaczynają żyć trochę lepiej, stają się obojętni - dodała w 2015 roku.

Jelena Osipova jest jedną z osób, którym udało się przeżyć 900-dniową blokadę Leningradu (obecnie Petersburga) przez nazistów. W wyniku trwającego 2,5 roku oblężenia w mieście tym zmarło 1,5 miliona osób. Z powodu braku dostaw żywności w mieście dochodziło do aktów kanibalizmu. Ludzie codziennie umierali z głodu, mrozu lub w wyniku bombardowania.