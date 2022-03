Gruzja złoży wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. "Nasze marzenie"

"Wzywamy struktury Unii Europejskiej do natychmiastowego rozpatrzenia naszego wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej" - powiedział cytowany przez portal Civil.ge przewodniczący Irakli Kobachidze. Polityk zapowiedział, że Gruzja złoży w czwartek wniosek o członkostwo w UE.

Irakli Kobachidze: Naszym marzeniem jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim

Irakli Kobachidze wezwał UE do niezwłocznego rozpatrzenia dokumentu. "Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim" - podkreślił poseł. I dodał, że "każdy ruch naszego rządu, w tym dzisiejsza decyzja, służy temu celowi".

Polityk przypomniał, że Gruzja ma "wiele imponujących osiągnięć na ścieżce integracji z UE", między innymi wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz podpisanie umowy stowarzyszeniowej.

Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej

We wtorek Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej oraz wdrożył procedurę rekrutacyjną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Unii Europejskiej o uruchomienie specjalnej procedury, które pozwolą Ukrainie w trybie natychmiastowym wstąpić do Wspólnoty. - Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem - powiedział we wtorek przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

