"Potężny wybuch w kierunku dzielnicy Żuliany, tam jest lotnisko - teraz. Niebo rozbłysło" - napisał korespondent Onetu w Kijowie. Na stronach ukraińskich mediów pojawia się coraz więcej doniesień o dużym ataku na stolicę Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Potężny wybuch niedaleko dworca w Kijowie

"Przed chwilą pocisk trafił w pobliżu podziemnego przejścia dworca kolejowego" - przekazał w środę 2 marca wieczorem doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko. Wiadomo, że rakieta zniszczyła duży ciepłociąg. Heraszczenko ostrzega, że część stolicy może być pozbawiona ogrzewania.

O "potężnym wybuchu" w okolicy dworca pisze także "Ukraińska Prawda". Na razie nie ma żadnych doniesień o osobach rannych lub zmarłych.

"Rosyjska bomba uderzyła w przestrzeń pomiędzy hotelem Ibis a dworcem kolejowym w Kijowie. To mógł być atak w cywilów, którzy próbują uciec" - napisał Euan MacDonald, dziennikarz "New Voice of Ukraine", dołączając do wpisu mapkę z lokalizacją miejsca, w którym doszło do eksplozji. Mimo wybuchu ruch pociągów jest kontynuowany.

Jak podała agencja Interfax, do eksplozji doszło w okolicach dworca kolejowego w Kijowie, skąd odjeżdżają pociągi ewakuacyjne na zachód Ukrainy oraz hotelu "Ibis". Portal ZN.ua pisze natomiast o kilku eksplozjach w stolicy. Od razu w Kijowie ogłoszony został alarm przeciwlotniczy. Wszyscy mieszkańcy mają natychmiast udać się do schronów.

Atak rosyjskich wojsk cały czas się zaostrza. Jak podają ukraińskie media alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewają w niemal wszystkich dużych miastach tego kraju: Ternopilu, Żytomierzu, Kamieńcu-Podolskim, Charkowie, w regionie chmielnickim, w obwodzie lwowskim, Czerkasach, Kijowie, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku i Odessie. Ukraińskie wojsko w środę ostrzegło, że spodziewany jest potężny ostrzał nawet kilkunastu miast.

