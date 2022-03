Siergiej Ławrow ostrzega: III wojna światowa byłaby nuklearna i niszczycielska

Zobacz wideo Baca-Pogorzelska: Trzeba jak najszybciej odciąć Rosję od wpływów ze sprzedaży surowców

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas środowego (2 marca) przemówienia wypowiedział się na temat ewentualnego przebiegu III wojny światowej. Odkąd 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, Władimir Putin już kilkukrotnie straszył użyciem broni atomowej.

Rosja. Władimir Putin wydał rozkaz postawienia sił nuklearnego odstraszania w stan gotowości

27 lutego prezydent Rosji wydał rozkaz postawienia sił nuklearnego odstraszania w stan wysokiej gotowości. - Jak widzicie, nie tylko kraje Zachodu decydują się na nieprzyjazne kroki przeciwko naszemu państwu w wymiarze ekonomicznym - mam tu na myśli nielegalne sankcje, o których wszyscy bardzo dobrze wiemy - ale też najwyżsi przedstawiciele krajów NATO pozwalają sobie na wygłaszanie agresywnych stanowisk dotyczących naszego kraju - mówił wówczas w odezwie opublikowanej w państwowej telewizji.

Jest odpowiedź USA na groźby Putina. "Mamy zdolności by się obronić"

Wojna w Ukrainie. Siergiej Ławrow o III wojnie światowej

Podsycić strach przed eskalacją konfliktu tym razem postanowił minister spraw zagranicznych Rosji. Jak cytuje Reuters za rosyjską agencją informacyjną RIA, w środę Siergiej Ławrow ostrzegł, że III wojna światowa "byłaby nuklearna i destrukcyjna". Jak podaje IAR, już podczas wtorkowego przemówienia podczas konferencji w Genewie minister nawoływał świat do zwrócenia się przeciwko Ukrainie, przekonując, że Kijów dąży do uzyskania broni atomowej, co "zagraża światowemu bezpieczeństwu".

Jego zdaniem jest to możliwe, ponieważ Ukraina odziedziczyła infrastrukturę po Związku Radzieckim. W środę Ławrow powtórzył swoje rozważania, mówiąc, że jeśli Kijów pozyska broń jądrową, Rosja stanie w obliczu "prawdziwego zagrożenia".

Putin grozi bronią jądrową, ale nie trzeba panikować

Tymczasem w środę wieczorem Rosjanie zaatakowali mieszkańców Enerhodaru, któzy zablokowali drogę do największej elektrowni jądrowej w Europie. Rosyjskie wojsko miało użyć wobec protestujących Ukraińców granatów.

