Mieszkańcy Enerhodaru znajdującego się nad Dnieprem w obwodzie zaporoskim blokują wjazdu do miasta, w którym znajduje się największa elektrowni jądrowa w Europie. Blokadę utworzyło kilka tysięcy mieszkających w mieście osób oraz stworzyli zapory z wykorzystując do tego m.in. opony samochodowe. Rosyjskie wojska otworzyli ogień do protestujących - donosi Informacyjna Agencja Radiowa. Szefa MSW Antona Heraszczenki przekazał, że rosyjscy żołnierze mieli użyć wobec protestujących granatów.

Z kolei "Ukraińska Prawda" informuje, że w Energodarze nie było ostrzału, jednak Dmitrij Orłow burmistrz miasta przekazał, że około godziny 15.30 we wsi Vodyanoye, koło miasta, doszło do napaści na cywilów. Rosyjscy żołnierze rzucili granatem w dwóch mężczyzn. Stan jednego z nich jest poważny, drugi doznał mniejszych obrażeń. Rannych przewieziono do szpitala.

Artykuł będzie aktualizowany.

