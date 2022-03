Ukraińcy chcą oddać jeńców rosyjskim matkom. "Autobusem lub taksówką do polskiej granicy"

Ukraińskie ministerstwo obrony zwróciło się do matek rosyjskich jeńców wojennych, którzy zostali schwytani w Ukrainie. Zapewnia, że żołnierze zostaną przekazani, jeśli kobiety osobiście - po uprzednim potwierdzeniu - stawią się po swoje dzieci.

"Przekażemy ci twojego syna. Nie walczymy z matkami i ich dziećmi"

"Postanowiliśmy zwrócić schwytanych żołnierzy rosyjskim matkom, jeśli przyjadą do Ukrainy" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. W instrukcji znajdują się trzy sposoby potwierdzenia, że dana osoba faktycznie jest w niewoli - telefon, e-mail lub specjalny kanał na komunikatorze Telegram.

Jak informują ukraińskie służby, na skutek zamknięcia przestrzeni powietrznej otwarta jest tylko droga lądowa. "Dojedź do Kaliningradu lub Mińska, stamtąd autobusem lub taksówką do polskiej granicy. Następnie przez terytorium Polski trzeba dostać się do punktu kontrolnego" - wyjaśnia ukraiński resort.

"My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina, nie walczymy z matkami i ich pojmanymi dziećmi" - dodaje.

Nie wszyscy rosyjscy żołnierze chcą walczyć. Doniesienia o wycofaniu się do Rosji

Ukraińskie ministerstwo obrony co jakiś czas publikuje nagrania przedstawiające schwytanych rosyjskich żołnierzy. "Mamo, zabierz mnie stąd, zabijamy tu cywilów" - mówi jeden z jeńców na filmie zamieszczonym kilka dni temu w mediach społecznościowych. "To słowa okupantów, którzy dobrowolnie się poddają" - twierdzi resort.

W brytyjskich mediach pojawiły się też zapisy rozmów, które miały zostać przechwycone w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze narzekają na chaos i problemy z zaopatrzeniem. Mowa jest też o całych oddziałach, które odmówiły walki i wycofały się do Ukrainy. Część żołnierzy odmawia też bombardowania osiedli cywilnych.

Resort obrony Ukrainy publikuje dane dotyczące rosyjskich strat. Według służb do 1 marca Rosja straciła 29 samolotów, 29 helikopterów, 198 czołgów, a liczba zabitych żołnierzy przekroczyła 5700.