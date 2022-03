Od 24 lutego Rosja atakuje Ukrainę z południa, północy i wschodu, działania wojenne prowadzi na lądzie, w powietrzu oraz na morzu. Rosyjskie wojska od czwartku próbują zdobyć największe ukraińskie miasta m.in. Kijów, Charków, Czernihów czy Lwów. Bombardowane są ukraińskie szpitale, bloki oraz inne budynki pożytku publicznego. W wyniku działań wojennych zginęły ponad dwa tysiące ukraińskich cywilów, w tym 21 dzieci. Z kraju uciekło ponad 874 tys. obywateli.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosjanie brutalnie atakują Charków. 1 marca w tym mieście był bardzo trudny

Wołodymyr Zełenski: Pracuję i śpię, to wszystko

Wołodymyr Zełenski był pytany w wywiadzie dla brytyjskiego kanału telewizyjnego Channel 4 News, jak wygląda jego życie po wybuchu wojny w Ukrainie. - Pracuję i śpię, to wszystko - odpowiedział. Dziennikarz zapytał prezydenta, kiedy ostatni raz widział swoją rodzinę. Na początku ze łzami w oczach odpowiedział, że jeszcze przed wybuchem wojny. Jednak po chwili prezydentowi przypomniało się, że widział się z bliskimi już po ataku Rosjan - w sobotę.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

W momencie, gdy Zełenski udzielał wywiadu doszło do ataku rosyjskich wojsk na wieżę telewizyjną w Kijowie, co spowodowało zniszczenia dyspozytorni i miejsca pamięci w Babim Jarze, w którym podczas Holokaustu wymordowano dziesiątki tysięcy Żydów. Wystrzelone przez Rosjan rakiety spowodowały śmierć pięciu osób, w tym dwojga dzieci. - Po co powtarzać "nigdy więcej" przez 80 lat, a kiedy spada rakieta na Babi Jar, to świat znowu milczy? - pytał prezydent Ukrainy, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Atak Rosji na Ukrainę. Protesty w całej Polsce [ZDJĘCIA]

- To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - dodał Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Żenia ma jednorożca, Władek niesie różową ośmiornicę

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

******

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc