Atak Rosji na Ukrainę nastąpił w czwartek 24 lutego o godzinie 4 polskiego czasu. Od tego momentu rosyjskie wojsko notorycznie ostrzeliwuje obiekty cywilne. Taka sytuacja ma też miejsce w Chersoniu, gdzie zwłaszcza w nocy z wtorku na środę trwały ostrzały i ogromne walki żołnierzy w mieście. Sytuacja w mieście jest tragiczna, o czym informuje mer.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują Chersoń. Mer miasta mówi o katastrofie humanitarnej

Burmistrz miasta zaapelował do władz Ukrainy oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w utworzeniu specjalnego korytarza, dzięki którym uda zabrać się setki zwłok poległych. Dodatkowo korytarzem można będzie dostarczyć mieszkańcom leki i żywność. "Miastu grozi katastrofa humanitarna, potrzebujemy 'zielonego korytarza' do ewakuowania ludności Potrzebujemy cudu" - napisał na Facebooku mer Chersonia Ihor Kołychajew.

"Apeluję do wszystkich mediów - chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych! Wykorzystajcie siłę czwartej władzy i pomóżcie uzyskać nam 'zielony korytarz' dla mieszkańców miasta, by wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy" - dodał Kołychajew. "Chersoń to Ukraina" - dodał na zakończenie wpisu.

Ukraina. Doradca Zełenskiego: Nasze wojsko przeszło do ofensywy

Przez całą noc z wtorku na środę miasto było atakowane przez rosyjskiego agresora. We wtorek 1 marca mer poinformował, że miasto zostało otoczone. Wcześniej też pojawiły się doniesienia o zajęciu przez Rosję stacji kolejowej i portu. Na nagraniach z monitoringu miejskiego w nocy widać było sprzęt wojskowy przed budynkiem regionalnej administracji.

Sytuacja mieszkańców Chersonia pogarsza się z godziny na godzinę. Część ulic całkowicie pozbawiona jest prądu i wody. Mimo tego mieszkańcy starają się nie opuszczać domów.

